Alberto foge para desfilar com Paloma na Sapucaí

Rio - Em 'Bom Sucesso', Alberto (Antonio Fagundes) vai arriscar sua vida para poder desfilar ao lado de Paloma (Grazi Massafera) na Avenida. Além de sofrer com o câncer, descoberto no começo da trama, em cenas que devem ir ao ar na próxima semana, o estado de saúde do empresário vai se complicar ainda mais.

A piora é motivada por uma pneumonia, consequência do incêndio na editora provocado por Diogo (Armando Babaioff). Bem debilitado, o empresário vai tentar esconder da família que a doença está piorando. "Cansado, mas animado, ao mesmo tempo. Olha só isso. Vou sair na ala da diretoria da Unidos do Bom Sucesso", responderá ele, quando Vera (Angela Vieira) perguntar sobre seu estado de saúde.

Mas tudo não passa de um truque para realizar seu desejo de ir para o desfile da escola de samba antes de morrer. "E esse clima de Carnaval me lembrou de um poema do Drummond que eu adoro", dirá ele, pouco antes de passar mal na frente de Vera.

Assustada, a amiga decidirá chamar a enfermeira Leila (Alexandra Martins). "Não. Por favor. Ela vai chamar o Mauri (Jorge Lucas), e eles vão me internar. Eu quero aproveitar o tempo que me resta em liberdade. Ir ao lançamento do livro da Alice (Bruna Inocencio) e aproveitar o Carnaval. É uma escolha minha, por favor, respeite a minha vontade. O Mauri já avisou que é o começo do fim. Só quero que ele seja um pouco mais alegre e menos melancólico", implorará Alberto.

Simulação

Em outra cena, Alberto estará com febre altíssima, mas colocará o termômetro em um copo de água gelada para enganar Leila. "Estranho. A temperatura está normal", comentará a enfermeira.

Mas as pequenas armações não serão suficientes para convencer seu médico, que perceberá a febre e as crises de tosse com sangue e decidirá interná-lo à força. Assim que chega ao hospital, Alberto começa a planejar sua fuga.

Internado, o empresário vai distrair Vera e sua filha Nana (Fabiula Nascimento) e conseguirá fazer com que Batista (Marcelo Flores) lhe busque, já com uma cadeira de rodas e a camisa da escola de samba. Quando estiverem fugindo, eles serão descobertos pelas duas.

Bronca

Sabendo da fuga, Nana aproveita para dar uma bronca em Alberto. "Pai, francamente! Que molecagem!", repreenderá a filha. "Eu tinha que apelar pra algum artifício, já que, na conversa, não consegui convencer nenhuma de vocês. Eu nunca tive essa oportunidade e nunca mais terei. Se eu morrer no Sambódromo do meu amigo Oscar Niemeyer, será realizando um sonho, uma fantasia", argumentará ele.

"Vocês preferem o quê? Que eu morra numa cama de hospital? Que final de vida mais triste! Eu tenho direito de decidir sobre a minha vida. Mais que isso, de viver!", insistirá Alberto.

Comovida pelo discurso, Nana permitirá a ida do pai à Avenida. "Vai, pai, vai viver. Batista, cuida bem dele. Mas olha só, eu não quero que esse seja o nosso último encontro. Vou esperar o senhor em casa, junto com a sua neta, que tanto te ama", dirá ela. "E eu prometo que vou voltar", falará Alberto.

Após quase chegar atrasado para o desfile, ele encontrará Paloma, e os dois curtirão o Carnaval na Sapucaí, juntos e felizes. As cenas já foram todas gravadas durante os desfiles das escolas de samba do Carnaval de 2019.