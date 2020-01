Praias de Ipanema e Copacabana ganham shows e festas gratuitos

Rio - Com a chegada do verão, as praias do Rio se consagram como a grande área de convivência da cidade, local democrático que conecta todos as classes, estilos e gêneros. Para celebrar a estação que melhor traduz o espírito carioca, o Verão TIM — patrocinado pela operadora TIM e realizado pela agência Novo Traço — ocupará as areias de Copacabana e Ipanema com uma série de nove shows gratuitos, seguidos de festas que prometem agregar os mais diversos ritmos e artistas.



A lista de atrações aposta na diversidade, ao abrigar revelações do último ano, nomes em franca ascensão e artistas com décadas de sucesso. A ordem dos shows será: Baco Exu do Blues (Ipanema, 11 de janeiro); Elza Soares (Ipanema, 18 de janeiro); Melim (Copacabana, 19 de janeiro); Diogo Nogueira (Copacabana, 25 de janeiro); Cidade Negra (Ipanema, 26 de janeiro); uma atração a ser anunciada, com participação de Johnny Hooker (Ipanema, 1 de fevereiro); Martinho da Vila com um convidado a ser anunciado (Ipanema, 2 de fevereiro) e Iza (Ipanema, 9 de fevereiro). A abertura do Verão TIM ocorreu com o duo Anavitória, no último sábado (4).



Após os shows, disputadas festas que agitam a noite carioca vão tomar conta da areia e prolongar ainda mais o programa, Baile do Almeidinha (18 de janeiro), Baile do Saddam (25 de janeiro), Eu Amo Baile Charme (26 de fevereiro), Festa da Raça (1 de fevereiro), Moo (2 de fevereiro) e Samba que Elas Querem (9 de fevereiro).

PROGRAMAÇÃO:



Início dos shows sempre às 17h.



11/01 – Baco Exu do Blues com participações de Celo Dut, Vírus, Piva, Os DKVPZ, BK, Urias, Leall e Gabz / festa a ser anunciada – Praia de Ipanema



18/01 – Elza Soares / Baile do Almeidinha – Praia de Ipanema



19/01 – Melim / festa a ser anunciada – Praia de Copacabana



25/01 – Diogo Nogueira / Baile do Saddam – Baile de Copacabana – Praia de Copacabana



26/01 – Cidade Negra / Eu Amo Baile Charme – Praia de Ipanema



01/02 – Atração a ser anunciada com participação de Johnny Hooker / Festa da Raça – Praia de Ipanema



02/02 - Martinho da Vila com participação especial a ser anunciada / Festa Moo – Praia de Copacabana



09/02 – Iza / Samba que Elas Querem – Praia de Ipanema