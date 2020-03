'Ninguém Tá Olhando' não terá segunda temporada

Rio - A série "Ninguém Tá Olhando" não terá uma segunda temporada. Segundo a Netflix, a produção não teve a audiência condizente com os custos de produção e por isso não será continuada.

A produção original Netflix foi protagonizada por Victor Lamoglia e Kéfera Buchmann e também contou com Augusto Madeira, Júlia Rabello e Leandro Ramos no elenco.

Galeria de Fotos Kefera e Projota estão no elenco da série 'Ninguém Tá Olhando' Aline Arruda / Netflix Projota em cena de 'Ninguém tá olhando' Aline Arruda / Netflix Cena de 'Ninguém tá Olhando' reprodução

Na história, Uli (Victor Lamoglia) é um anjo da guarda cheio de personalidade que, insatisfeito com o quão arbitrárias são as ordens que ele recebe diariamente, decide se rebelar contra o sistema. Questionando conceitos complexos como a relatividade do bem e do mal, a série usa um humor ácido para subverter ideias pré concebidas.

A notícia não agradou alguns telespectadores, que usaram suas contas no Twitter para reclamar com o serviço de streaming. Confira: