Rio - Hospedada em um hotel de São Paulo, Iza resolveu sensualizar nas redes sociais na noite desta quinta-feira.

A cantora postou no Stories, do Instagram, alguns vídeos em que aparece de lingerie, dançando a música "Cheia de Manias", do grupo de pagode Raça Negra.

A cantora exibiu seu corpão escultural com uma calcinha fio-dental e mostrou que tem samba no pé. "Acordei nessa porr*", escreveu Iza na legenda do vídeo.

Veja mais fotos abaixo:

Galeria de Fotos Iza dança ao som de Raça Negra Reprodução Internet Iza dança ao som de Raça Negra Reprodução Internet Iza dança de lingerie ao som de Raça Negra Reprodução Internet Iza Felipe Souto Maior / AgNews Iza AgNews Iza desfila Pela Imperatriz Leopoldinense no Rio AgNews Iza posa para ensaio de Carnaval Rodolfo Magalhães / Reprodução Instagram Iza posa para ensaio de Carnaval Rodolfo Magalhães / Reprodução Instagram Iza posa para ensaio de Carnaval Rodolfo Magalhães / Reprodução Instagram Iza posa para ensaio de Carnaval Rodolfo Magalhães / Reprodução Instagram Iza posa para ensaio de Carnaval Rodolfo Magalhães / Reprodução Instagram Iza posa para ensaio de Carnaval Rodolfo MagalhÃEs / Reprodução do Instagram Iza se apresenta em Ipanema Ag. News Iza se apresenta em Ipanema Ag. News Iza se apresenta em Ipanema Ag. News Rio, 09/02/2020 -Show da Cantora Iza na Praia de Ipanema Ipanema. Zona Sul do Rio. Foto: Ricardo Cassiano/Agencia O Dia Ricardo Cassiano/Agencia O Dia Rio, 09/02/2020 -Show da Cantora Iza na Praia de Ipanema Ipanema. Zona Sul do Rio. Foto: Ricardo Cassiano/Agencia O Dia Ricardo Cassiano/Agencia O Dia Cantora Iza Reprodução do Instagram Cantora Iza Reprodução do Instagram Cantora Iza Reprodução do Instagram