Xuxa é uma das apostas da Record aos domingos

Rio - A Record reformulou sua grade de programação pensando em alavancar a audiência aos domingos. A partir de amanhã, a emissora exibirá fortes atrações de seu catálogo para concorrer com o SBT e a Globo. Em conversa com jornalistas, Adriana Araújo, que apresenta o 'Jornal da Record', definiu a nova programação da emissora como uma espécie de "tudo um pouco".

"Eu podia falar que será um domingo de 8 a 80, que vai agradar todos os públicos, mas como tenho certeza de que a Zoe (filha de Sabrina) vai assistir, é de 1 até cento e alguma coisa (risos). Serão atrações para a criançada e os mais experientes. Teremos games, música, informação", diz ela, que recebeu os artistas que farão parte da nova grade para contarem o que podemos esperar da Record daqui pra frente.

INFANTIL

Logo pela manhã, o canal investirá no público infantil com desenhos bíblicos. Às 9h, o 'Hoje em Dia', que já está no ar há 15 anos de segunda a sexta-feira, entrará ao vivo com Ana Hickmann, César Filho, Ticiane Pinheiro e Renata Alves. O quarteto acredita que a cumplicidade deles e a oportunidade de mostrar o que já fazem na semana para um novo público será a cereja do bolo.



Após o programa que mistura informação e entretenimento, a principal aposta da emissora chega com Sabrina Sato, às 11h. A japa vai apresentar o novo 'Domingo Show', que contará com quadros envolvendo música, dança e até um reality com provas e confinamento. Segundo ela, a ideia é levar para o telespectador aquela "bagunça de um domingo em família".



Sabrina já construiu uma carreira artística na televisão, mas nunca teve a responsabilidade de apresentar um programa em um dia tão importante na TV. Xuxa tem dado todo apoio à novata e até fará uma participação especial em sua estreia. Mãe de Zoe, de 1 ano, a japa tem se virado nos 30 para dar conta do recado.



"Só estou conseguindo conciliar tudo porque tenho uma equipe muito boa. Recebo um cronograma diário com a hora que vou acordar, comer, trabalhar, ver a Zoe e o Duda. Só fico sabendo como vai ser no dia para não me assustar. Minha rotina está tão louca que minha filha já me chamou de vovó", revela.

Mesmo com toda a correria, Sabrina diz que se sentiu honrada com o convite. A paulista, que ficou conhecida no 'BBB', lembra de portas fechadas por conta de suas características fortes e se orgulha de ter superado qualquer tipo de preconceito. "Desde criança meu sonho era ser apresentadora. Tenho esse sotaque forte e uma mistura grande. Falavam que era uma dificuldade, mas nunca encarei dessa forma. Sempre vi como algo positivo, um diferencial. Isso nunca me impediu de realizar os meus sonhos", celebra.

GATINHO

Depois do show de carisma de Sabrina quem entra em cena é Rodrigo Faro. O apresentador assume o posto a partir das 14h com o já conhecido 'Hora do Faro'. Além do que já está acostumado a fazer na atração, o artista voltará a apresentar o seu quadro de maior sucesso, o 'Dança Gatinho'. Como novidade, ele levará artistas para duelarem nas coreografias mais pedidas. O público decidirá por meio de votação qual será a imitação da semana.



Mais confiante após o resultado de uma pesquisa que o consagrou a celebridade mais conhecida no Brasil, Rodrigo Faro diz que entrou na Record com o desejo de realizar o sonho de apresentar um programa, mas nunca imaginou que conquistaria tudo o que tem hoje.



"Aqui foi me dado tudo de melhor, todas as oportunidades, os melhores anos da minha vida. Eu só queria ter um espaço para apresentar um programa de 40 minutos. E depois de 5 anos no sábado, 5 anos no domingo, recebi essa pesquisa. Quando comecei a ver os nomes debaixo fiquei triste, achei que não estava, aí fui subindo e me encontrei no topo. Foi especial. São muitos anos de dedicação", comemora.



RAINHA

Quem gosta de música também poderá assistir ao 'The Four', reality musical apresentado pela Xuxa, às 18h. O programa foi ao ar pela primeira vez no ano passado, às quartas-feiras, e rendeu não só pela qualidade, mas pela espontaneidade da apresentadora, que vira e mexe gera um novo meme nas redes sociais.

Xuxa comemorou seu retorno ao dia da semana mais cobiçado na televisão brasileira. "Sábado e domingo são os melhores dias para estar na TV. Domingo tem cara de música, dança. Quando o 'The Four' acabar entraremos com o 'Dancing Brasil' no mesmo horário", adianta ela, que se mostrou uma das mais empolgadas com as novidades da emissora.



A eterna rainha dos baixinhos enxerga a nova grade de programação como um projeto ousado e corajoso. "Os outros canais já estão se revirando para que as pessoas não vejam a Record. Não quero desmerecer ninguém, mas acho bom mesmo se esforçarem porque vamos vir com tudo. Queremos dar o nosso melhor", afirma a loura.



Para ela, o público já cansou de ligar a TV e sempre ter as mesmas opções. "O domingo tem uma cara muito conhecida por todos nós e o que a Record está fazendo é modificar essa cara, colocar uma vestimenta diferente para dar frescor para o domingo. Acho bastante audacioso, corajoso. Domingo é um dia em que as pessoas sempre souberam o que ia acontecer na TV, mas agora terão surpresas. Brinco que o domingo, finalmente, terá a nossa cara", elogia a veterana.



JORNALISMO

O final do dia já será focado em informação. Depois de Xuxa, às 19h45, o 'Domingo Espetacular' entrará repercutindo notícias que marcaram a semana com reportagens investigativas, matérias de denúncia, comportamento, turismo, saúde, alimentação, vida animal e celebridades. Na sequência, às 23h15, o 'Câmera Record' finaliza a nova grade com documentários sobre temas variados.