Marília Mendonça, Anitta e Ludmilla são as mulheres mais ouvidas do Brasil no Spotify

Rio - O Dia Internacional da Mulher é comemorado em 8 de março, mas o Spotify se antecipou e mais uma vez mostra quais são as cantoras e podcasters que não conseguimos parar de ouvir na plataforma. A novidade deste ano, além das já conhecidas listas e rankings, é a criação da campanha global IWD (International Women's Day - Dia Internacional da Mulher, em inglês) - #musicneedswomen, #podcastsneedwomen e #audioneedswomen - para destacar a importância das mulheres na indústria do áudio. Com isso, dia 8 de março, o novo hub Mês das Mulheres será lançado no Spotify, incluindo diversos hits de mulheres, playlists e podcasts, além de playlists com curadoria de grandes nomes femininos da música.



No Brasil, o primeiro lugar é todinho da rainha da sofrência Marília Mendonça, que foi a mulher mais ouvida no País de 1º de janeiro a 1º de março. Anitta e Ludmilla completam o pódio do Spotify Brasil. Juntas, as três são responsáveis por quase 500 milhões de streamings somente este ano.



Já em podcasts, podemos destacar a liderança feminina no Café da Manhã - um Spotify Original em parceria com a Folha de S. Paulo liderado por Magê Flores e Rodrigo Vizeu -, como o podcast mais ouvido do Brasil no Spotify tendo uma mulher como apresentadora. Um Milkshake Chamado Wanda é o segundo colocado nessa lista. Nele, Marina Santa Helena, ao lado de Phelipe Cruz e Samir Duarte, comentam notícias de entretenimento e cultura. Em terceiro lugar vem Filhos da Grávida de Taubaté, com Maira Medeiros, Edu e Fih comentando os bafos do momento.



No ranking global e mais uma vez quebrando a banca, Billie Eilish lidera como cantora mais ouvida do mundo, com mais de 10.3 bilhões de streamings. Ela não é apenas a mulher mais ouvida na plataforma, mas sim a artista mais ouvida no ranking geral. Billie tem mais de 60 milhões de ouvintes mensais e seu hit “bad guy” já passou de 1.2 bilhão de streamings. O mais novo lançamento da garota prodígio é também trilha sonora do novo filme de James Bond, “No Time To Die”. Taylor Swift é a segunda artista mais ouvida do Spotify até agora em 2020, seguida por Ariana Grande.



Quando se trata de podcasts, esses são os programas apresentados por mulheres favoritos no Spotify, com base nas horas de transmissão. E que fique clara a obsessão dos ouvintes por histórias de crimes reais. My Favorite Murder, uma série cômica de crimes reais das comediantes Karen Kilgariff e Georgia Hardstark, é o podcast mais popular do Spotify no mundo. Crime Junkie, de Ashley Flowers e Brit Prawat, vem em segundo lugar.