Aventuras Maternas: novidades para mães e crianças

O Espaço Vibre, em Ipanema, fará uma manhã especial para as gestantes no dia 7, sábado, a partir das 9h30. O evento inclui aula de Yoga com Sá Souza, Pilates com Lu Azeredo e uma roda de conversa com a enfermeira obstétrica e de saúde da família Ana Carolina Araujo, esclarecendo todas as dúvidas sobre o pré natal, parto e puerpério, além de dicas de atividades e alimentação saudável. São apenas quinze vagas por turma e as inscrições podem ser feitas pelo link http://bit.ly/2vjwSgl. Mais informações pelo telefone (21) 2521-9897.







Mundo mágico dos unicórnios



Inspirada em toda a magia dos unicórnios, a importadora Sunny Brinquedos está trazendo mais uma novidade para a garotada, a linha UniVerse, que combina toda a alegria e doçura dos cavalinhos mágicos de forma inovadora e divertida. Eles chegam escondidos dentro de uma nuvem fofa que, quando jogada na água morna, se dissolve, revelando uma porta de entrada que leva as crianças a um vasto universo colorido. No total, são mais de 40 personagens com diferentes formas, tamanhos, temas e estilos, que brilham no escuro, possuem cabelos divertidos, mudam de cor e muito mais. Mais informações em www.sunnybrinquedos.com.br







Reebok e Tom & Jerry



Time Tom ou time Jerry? Após anos de rixa, o gato e o rato mais conhecidos da TV brasileira dão vida à nova linha da Reebok com a Warner Bros. Consumer Products. Com uma pagada divertida e casual que brinca com cores vibrantes características da série, como o amarelo, branco, preto e cinza, a coleção Reebok x Tom & Jerry apresenta artigos unissex inspirados na dupla. O lançamento envolve oito opções de moletom e camisetas de manga curta, além de quatro sneakers criados especialmente para a coleção. A Reebok x Tom & Jerry já está disponível em www.reebok.com.br, enquanto o Intapump Fury x Tom chega a partir de 30 de março. Os preços são de R$99,99 (camisetas), R$249,99 (moletons) e R$ 399,99 (tênis).







Liga da Justiça colecionável



Já imaginou ver a Mulher Maravilha, Superman, Batman e Flash ainda mais poderosos? Para dar ainda mais asas à imaginação e recriar cenas icônicas dos filmes e séries, a Warner Bros. e a Mattel acabam de lançar a linha DC Flextreme, da Liga da Justiça, em bonecos flexíveis e colecionáveis. Reunindo alguns dos super-heróis favoritos das crianças, a linha traz os personagens com “novos poderes”: a superflexibilidade nos pontos certos, como cabeça, braços e pernas, tudo para criar poses únicas e divertidas, e o formato em miniatura colecionável, perfeito para que cada um deles possa se infiltrar em diversos lugares no combate ao mal. Uma característica marcante dos bonecos infantis são suas expressões caricaturais, deixando a brincadeira ainda mais divertida. O brinquedo é indicado para crianças de três anos ou mais e pode ser encontrados em toda a rede PB Kids e Ri Happy, com preço sugerido de R$ 59,90 (cada boneco).







Crianças e adolescentes com consciência financeira



Um dos maiores aprendizados de uma pessoa ao longo da vida é o de conseguir lidar com as suas finanças com responsabilidade e sabedoria. O tema é tão relevante que, em dezembro passado, tornou-se uma obrigatoriedade no ensino das escolas, quando passam a valer as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Sabendo que uma das orientações diz respeito ao equilíbrio destes recursos, a rede Ensina Mais Turma da Mônica, franquia de apoio escolar que reforça a base de crianças e adolescentes, está empenhada em estimular seus alunos a, desde cedo, a fortalecerem a consciência no assunto. Ao longo dos anos, a Ensina Mais tem criado Concursos Culturais que estimulam os estudantes a desenvolverem soluções para assuntos importantes. E em 2020, para ser tema da competição, a rede de franquias anuncia a chamada "Educação Financeira - O Valor do Saber", cujas categorias de concurso se dividem entre os ensinos fundamentais 1 e 2 e abrangem o país inteiro. Na competição, os alunos são estimulados a pensar em soluções para o melhor uso de tais recursos. Além disso, ao viabilizar educação financeira, com consumo consciente e planejamento a longo prazo, a rede contribui para o cumprimento de alguns dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) que fazem parte da agenda 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas), como erradicação da pobreza, redução das desigualdades e crescimento econômico. A Ensina Mais Turma da Mônica é uma das marcas MoveEdu. Para participar, basta fazer o download da folha padrão do desenho ou o texto em: http://www.ensinamais.com.br/educacaofinanceiradesenho/, para a categoria "Desenho", e http://www.ensinamais.com.br/educacaofinanceiraredacao/, para a categoria "Redação". Depois, os pais devem comparecer em uma unidade franqueada mais próxima e efetivar a participação dos seus filhos. O concurso, que é válido até o dia 13 de julho desse ano, dará vários prêmios aos estudantes: vencedores do Fundamental 1 recebem uma almofada pipoca e uma assinatura anual do um almanaque da Turma da Mônica; e os ganhadores do Fundamental 2 recebem a almofada e seis gibis HQ’S geração 12. Ao longo de 2020 serão três premiações, nos meses março, maio e julho, sempre com cinco estudantes sendo contemplados.







Livro com realidade aumentada



De acordo com a pesquisa "Retratos da Leitura no Brasil", do Instituto Pró-Livro, é durante a infância e a adolescência que os brasileiros estão mais dispostos a ler. Pensando nisso, a PlayKids está lançando um livro de atividades interativas personalizado para os pequenos em parceria com Bubu e as Corujinhas, o "Bubu e as Corujinhas em um Mistério na Neve". Com a novidade, será possível criar um avatar customizado das crianças e receber em casa um livro de atividades, com o qual os pequenos poderão contracenar com o universo das corujinhas Bubu, Biel e Bonnie. Para completar a história, as crianças poderão realizar exercícios e participar de desafios na companhia do KODE, um assistente virtual desenvolvido pela PlayKids e disponível no app de mesmo nome para os sistemas Android e iOS. A ideia é fazer as crianças criarem um vínculo maior com a história, juntando a tecnologia da realidade aumentada com personagens já conhecidas e amadas por elas. Além disso, por meio da leitura, as crianças poderão desenvolver habilidades ligadas à resolução de problemas, empatia, justiça, concentração e trabalhar meios de lidar com medo e frustrações. Os pequenos vão aprender, ainda, sobre as estações do ano e pinguins e suas principais características. O produto pode ser adquirido com exclusividade na Loja Leiturinha (https://loja.leiturinha.com.br/bubu-e-as-corujinhas), chega com um brinde especial e sai por R$ 69,90 (para assinantes Leiturinha por R$ 49,90).







Óleos essenciais para crianças e adultos



Os sabonetes Castille, da uNeVie, são 100% naturais, vegetais e feitos à mão. Encontrados nas versões líquida e em gel e elaboradas com óleo de oliva extravirgem associado a óleos essenciais, como os de manjericão, laranja, morango, lavanda e alecrim, limão siciliano, limão taiti, capim limão, chegam ao mercado em quatro opções de fragrâncias: Gel Santo Capim, Gel Cerejeira, Gel Doce Ducha e Líquido Limão/Capim Limão - para as crianças a partir de dois anos, a dica é o Dolce Ducha, feito com óleos essenciais de lavanda, vanila e alecrim. Os produtos são conhecidos por limpar a pele sem agredir, mantendo a oleosidade natural - especialmente em peles secas e sensíveis, com irritações, eczemas ou psoríase. Como auxiliam no balanceamento da produção natural de óleo, também podem ser utilizados por quem têm a pele oleosa ou com acne. Além disso, são antioxidantes, ou seja, ajudam a prevenir o envelhecimento. Valores a partir de R$42,80 e entregas em todo o Brasil. Para comprar, acesse www.unevie.com.br







Ótica em casa



Pensada para facilitar a vida de mães e pais que precisam escolher e comprar óculos para os filhos, mas não têm tempo de ir a shoppings ou centros comerciais, chega ao mercado a D´Keller Vision, um novo conceito de ótica. Funciona assim: a pessoa escolhe pela página comercial da marca as armações de acordo com o pedido do oftalmologista ou do gosto pessoal, e um representante leva no endereço combinado os modelos escolhidos e outros similares. Ao todo, são mais de 150 modelos (de sol e de grau) para crianças e adultos. Preços a partir de R$89,00 e pagamento por todas as bandeiras de cartões de crédito e débito. Para conhecer toda a coleção, acesse a @dkellervision no Instagram ou entre em contato pelo WhatsApp (21) 97020-3576 e (21) 96752-0984.







Dança e ludicidade



Para mães e mulheres apaixonadas por crianças e ballet, amanhã, dia 7, vai acontecer na Hebraica Rio, em Laranjeiras, o Curso de Qualificação de Professores de Ballet Infantil, em que serão ensinadas maneiras estratégicas de planejar o conteúdo de aulas infantis de acordo com as necessidades de aprendizado de cada turma e idade. Ministrado pela bailarina Valeria Almeida, criadora da metodologia ‘A Dança e o Desenvolvimento Criativo para Crianças’, o curso é destinado a pessoas formados em Ballet Clássico (independentemente da metodologia de estudo), Ballet Infantil (iniciantes ou atuando) e professores de dança que tenham conhecimentos gerais sobre a técnica do Ballet Clássico. Informações pelo WhatsApp (21) 98847-2888.







"Bagunça de Criança"



Hoje, dia 06, Mundo Bita lança um novo clipe intitulado “Bagunça de Criança”, que fala da importância de soltar a imaginação na hora de brincar e poder construir qualquer cenário, sem esquecer de arrumar tudo quando a farra terminar. Incluir as crianças em simples tarefas da casa é importante para que os pequenos e pequenas criem, desde cedo, senso de responsabilidade e cuidado. A iniciação pode ser feita com seus pertences mais preciosos, os brinquedos, para que futuramente saibam valorizar a organização de seus espaços. Para deixar a brincadeira ainda mais divertida, Bita, Lila, Dan e Tito recebem a participação especial de Amora, Fred, Guto e Joca, que fizeram sua estreia em “A Diferença é o Que Nos Une”, clipe lançado em setembro de 2016 - Amora é surda, Fred tem Síndrome de Down, Guto é cego e Joca é cadeirante. A turma cai na brincadeira e aprende que, no final, tudo deve voltar ao seu lugar. As produções do Mundo Bita também estão disponíveis no Discovery Kids, Netflix, PlayKids, Spotify, Net Now, Prime Video, entre outros. Para assistir o canal Mundo Bita, acesse https://www.youtube.com/user/mrplotvideos