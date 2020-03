Aventuras Maternas: fim de semana recheado de atrações novas e divertidas pela cidade

Rio de Janeiro







“O Menino das Marchinhas –Braguinha para Crianças”







Sucesso de público e de crítica, o musical infantil O Menino das Marchinhas – Braguinha para Crianças volta ao cartaz no dia 07 de março para quatro apresentações no Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea, esticando o Carnaval por mais duas semanas. O espetáculo faz parte do projeto ‘Grandes Músicos para Pequenos’, criado pela produtora Entre Entretenimento com o objetivo de levar para os palcos nomes importantes da cultura brasileira em montagens que mesclam biografia e canções do artista escolhido. Fazem parte do projeto também “Raulzito Beleza”, “Bituca”, “Tropicalinha” e “Luiz e Nazinha”. Grandes sucessos como “Balancê”, “Cantores do Rádio”, “Pirulito que bate bate”, “Carinhoso”, “Chiquita Bacana”, “Pirata da Perna de Pau”, “Tem Gato na Tuba”, “Yes, nós temos bananas” transportam o público aos divertidos carnavais de rua da década de 20. O resultado é um programa que agrada a toda a família. A peça conta a história de Carlinhos, um garoto que ouvia música em todo lugar por onde passava. A avó dele, pianista clássica, sempre estimulava a musicalidade do menino, mas o pai era contra. Carlinhos se junta a alguns amigos de escola e começa a criar belas canções de Carnaval. De forma engraçada e emocionante, O Menino das Marchinhas – Braguinha para Crianças trata de temas como o valor da família, da amizade e das relações humanas, a perseverança na busca por um sonho, a criatividade e a cooperação artística entre as crianças.







Quando: 07, 08, 14 e 15/03/2020



Horário: 16h



Onde: Teatro Clara Nunes - Shopping da Gávea



Ingresso: de R$ 70 por R$ 35, somente pelo link https://www.clubinhodeofertas.com.br/rio-de-janeiro/o-menino-das-marchinhas-braguinha-para-criancas-114







“A Cigarra e a Formiga”







O musical, inspirado na fábula de La Fontaine, ganha novos personagens e músicas originais. Dona Formigana , que vive para o trabalho e os filhos - Formigalha e Formiguel -, mora em um formigueiro administrado por um Zangão e assegurado por um grillo. Um dia, o formigueiro recebe uma inesperada visita que torna o local uma verdadeira confusão, uma Cigarra cantora , vinda da cidade, chega de surpresa para passar alguns dias na região. Incomodada com a preguiça da cigarra, que só pensa em cantar, Dona Formigana diz a ela que se não colocar a mão na massa passará fome e frio no inverno. O frio chega, com direito a neve cenográfica caindo sobre o palco, e a Cigarra, desamparada, pede ajuda para a Formiga. Após muita resistência, a dona do formigueiro decide abrigar a Cigarra, desde que ela anime e aqueça os outros hóspedes com sua bela voz. Os arranjos musicais trazem a influência das canções africanas, criando o clima perfeito para o ambiente da peça. Há também jazz, R&B e funk para os números musicais, acompanhados de grandiosos arranjos vocais.







Quando: 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28 e 29/03/2020



Horário: 14h



Onde: Teatro Miguel Falabella - Norte Shopping - Av. Dom Helder Câmara , 5332 – Cachambi



Ingresso: de R$60 por R$24,90 somente pelo link https://www.clubinhodeofertas.com.br/rio-de-janeiro/a-cigarra-e-a-formiga-319







“O Rei Leão - O Musical”







Este musical infantil conta a história de Simba, um pequeno leãozinho que é filho do Rei Mufasa. Ao crescer, é envolvido nas artimanhas de seu tio Scar, o invejoso e maquiavélico irmão de Mufasa, que planeja livrar-se do irmão e do sobrinho e assumir o trono. Quando Simba se vê injustamente acusado pela morte de seu pai, ele foge para bem longe, onde encontra um javali chamado Pumba e um suricato chamado Timão, que passam a ser seus melhores amigos e lhe ensinam a filosofia do “HAKUNA MATATA” (sem preocupações). Anos depois, ele reencontra Nala, sua amiga de infância, que através do seu amor, tenta convencê-lo a voltar e retomar seu lugar como rei.







Quando: 07, 08, 14 e 15/03/2020



Horário: 17h



Onde: Teatro dos Grandes Atores - Shopping Barra Square - Av. das Américas , 3555 - Barra da Tijuca



Ingresso: a partir de R$30, somente pelo link https://www.clubinhodeofertas.com.br/rio-de-janeiro/o-rei-leao-o-musical-851







Oficina de jardinagem







A programação infantil do Recreio Shopping está cada vez mais animada no Clubinho. O espaço é dedicado especialmente para as crianças se divertirem com atividades educativas e lúdicas. No ambiente a criançada se reúne para curtir workshops, espetáculos teatrais, shows de mágica, música, dança, entre outras atividades. No dia 8/3, das 16h às 19h, vai ser a vez da oficina de jardinagem. O evento é gratuito. Para participar, basta retirar a senha no local. As crianças vão colocar a mão na massa e vão aprender a arte da jardinagem. Os pequenos vão enfeitar seus vasinhos com os enfeites que terão disponíveis. Depois encherão com terra adubada e molharão a terra com uso dos borrifadores para assentar melhor as sementes de plantas que terão para cultivar, tudo isso com o auxílio das monitoras. Finalizando o cultivo, eles farão uma flor simbólica com uso de palitos de picolé e recortes de flores e folhas de papel para enfeitarem seus vasinhos enquanto suas sementes não florescem. Além disso, se tratando de um domingo especial por ser o Dia Internacional da Mulher, teremos um bilhete carinhoso escrito “Feito para você” para que os pequenos possam presentear se assim quiserem.







Quando: 08/03/2020



Horário: 16h às 19h



Onde: Recreio Shopping - Avenida das Américas, 19.019 – Recreio dos Bandeirantes



Ingresso: gratuito







“Peter Pan”







Que tal conhecer as aventuras de Peter Pan e sua amiga Wendy? Esse é o tema do espetáculo que abre a temporada de março do Passeio Shopping no próximo dia 7 (sábado). O texto narra a visita que Peter Pan faz para Wendy quando convida a jovem e seus irmãos para voarem juntos para a Terra do Nunca. Lá, viverão diversas aventuras. Mas se por um lado as coisas são divertidas, por outro eles têm de enfrentar o terrível vilão Capitão Gancho. Como será o fim dessa aventura? O público vai descobrir ao final do espetáculo. Ao longo do mês, o Passeio Shopping apresentará outros três espetáculos infantis. No dia 14, o teatrinho trará a peça “Saltimbancos”. Dia 21, será a vez da história do “Mágico de Oz” com seus personagens emblemáticos. E no dia 28, a garotada vai curtir a peça “Encantada”. O Teatrinho Infantil tem entrada gratuita e acontece todos os sábados, às 14h.







Quando: 07/03/2020



Horários: 14h

Onde: Passeio Shopping - Rua Viúva Dantas, 100 - Campo Grande



Ingresso: gratuito







Mundo Authentic Games







Um dos canais mais famosos da internet, com mais de 16,4 milhões de inscritos, sai das telinhas do computador e aterrissa no Shopping Via Parque com um evento inédito e gratuito: o “Mundo Authentic Games”. O espaço interativo e temático será voltado para crianças de até 12 anos e terá nove atrações, que prometem levar muita alegria, aventura e diversão para a garotada fã de Minecraft. Produzidos no formato Low Pixel, marca registrada do jogo preferido do influencer Marco Túlio — criador do canal —, os ambientes incluem estações como o Authentic inflável gigante, piscina de bolinhas com escorregador, salão da Lydia, espaço do cãozinho Shake e uma estação de realidade virtual. Destaque para o quarto do Authentic, réplica do espaço onde o youtuber produz seus vídeos e os “maninhos e maninhas” vão poder fazer fotos e gravarem vídeos. Paralelo ao evento, o centro de compras vai apresentar os Skins, bonecos do Authentic e da Lydia, a namorada perfeita, que ficarão disponíveis para fotos e interação com as crianças em horários determinados. Para participar, os pais ou responsáveis devem retirar uma senha no local, 1 hora antes de cada sessão. O evento é gratuito e será realizado em comemoração à Volta às Aulas.







Quando: até 22/03/2020



Horário: 14 às 20h



Onde: Shopping Via Parque - Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca







CineMaterna







O Shopping Jardim Guadalupe realiza sessões mensais da iniciativa CineMaterna, no Cine Araújo. O evento é voltado para as clientes com bebês de até 18 meses, que poderão assistir aos lançamentos do cinema e contarão com uma infraestrutura adequada para relaxar e retomar a vida social junto ao mais novo membro da família. A próxima sessão será realizada no dia 11 de março, às 14h, e o filme será anunciado no site www.cinematerna.org.br. Foi com essa meta – a de promover o resgate social das mães recém-nascidas e no pós-parto – que um grupo de mães se uniu em 2008 e criou o CineMaterna. Desde então, a organização sem fins lucrativos promove sessões especiais de cinema para mães com bebês de até 18 meses. Nas sessões CineMaterna, tudo é preparado especialmente para que mães e bebês – incluindo pais e ou outros acompanhantes – se sintam confortáveis durante a exibição do filme. Não há preocupação com choro, som alto e ar-condicionado forte, e ainda tem a facilidade de poder trocar a fralda do bebê sem sair da sala de exibição e, assim, não perder nenhuma cena do filme. As salas são levemente iluminadas, com som e ar-condicionado suaves; e ainda dispõem de trocadores abastecidos com fraldas, pomadas e lenços umedecidos, que podem ser usados gratuitamente. É colocado, também, um tapete emborrachado para os bebês que já andam ou engatinham. As salas contam ainda com um ‘estacionamento’ de carrinhos de bebê e a presença de mães voluntárias, que recebem as famílias e dão todo apoio e suporte que for necessário. E mais: as mães podem se cadastrar no site do CineMaterna (www.cinematerna.org.br) e participar ativamente da escolha dos filmes. Sempre duas semanas antes das sessões, é aberta uma enquete e as mães cadastradas votam em uma das opções apresentadas.







Quando: 11/03/2020



Horário: 14h



Onde: Shopping Jardim Guadalupe - Av. Brasil, 22.155 – Guadalupe







"A máquina do tempo"







Para entender o mundo de hoje, um menino resolve usar objetos que tem em seu próprio quarto para construir uma máquina que o permita viajar ao passado em busca de respostas. Eis o ponto de partida de “A máquina do tempo”. Sozinho em cena, Gui Stutz narra a história do menino de forma lúdica e entremeada por canções autorais. Nessa aventura pelo tempo, o menino é capturado por um navio pirata, vê diferentes dinossauros na pré-história, testemunha Santos Dumont voando no 14-Bis, vai trabalhar num circo de 1923 como o “menino do futuro” e passa por muitas cidades e países até voltar ao ano de 2020. Seu desejo nessa viagem é observar as florestas, os mares e as cidades para tentar entender como o passado se tornou o presente.







Quando: 07 até 29/03/2020 (no dia 15 não haverá apresentação)



Horário: sábados e domingos, às 16h



Onde: Clube Manouche/Casa Camolese







Magujinho







Os almoços de fim de semana do Maguje vão ganhar um toque especial com a programação do Magujinho para as famílias. O restaurante do Jardim Botânico vai receber o grupo de recreação infantil Gato Mia, entre 12h30 e 16h30, para brincadeiras e oficinas criativas com os pequenos. As crianças de 0 a 3 anos devem estar acompanhadas e a faixa etária do local é até 10 anos (R$30, uma criança; e R$50, duas). Na programação deste fim de semana (7 e 8), a recreação conta com desenho, colagem, fábrica de massinha, oficina de história e roda musical. O destaque é a Oficina de Slime, onde os pequenos ainda vão poder mostrar a sua criatividade. Para esta atividade, somente poderão participar crianças acima dos 6 anos. Já nos fins de semana seguintes, a programação do Magujinho vai contar com confecção de caderninhos (14 e 15), oficina de filtro de sonhos (21 e 22) e oficina de pipas (28 e 29).







Quando: 07 e 08/03/2020



Horário: acima



Onde: Maguje - Rua Jardim Botânico, 1003 – Jardim Botânico







Oficinas de teatro infantil







Para os pequenos que sonham em seguir a carreira artística, a partir de domingo, 8 de março, iniciarão as novas turmas das oficinas de teatro voltadas para crianças e adolescentes. As aulas serão ministradas pela atriz Camila Santanioni em parceria com a Agência Cintra, no Barra Square, localizado na Barra da Tijuca. Os interessados poderão se inscrever e ter mais detalhes através do contato (21) 98317-0470. De acordo com Camila, a proposta da oficina é trabalhar a integração da criança com o mundo, estimulando o interesse, a criatividade e o desenvolvimento emocional. “Uma boa opção para pais que desejam integrar seus filhos no mundo das artes cênicas para desinibição, consciência corporal, vocal, espírito de coletividade, entre outros aprendizados”, conta a atriz e também professora do curso. Com duração de 8 meses, as aulas acontecerão sempre aos domingos, e as turmas serão divididas em infanto-juvenil, faixa etária de 08 a 18 anos, das 10h às 12h. E, Baby, idade de 04 a 07 anos, no horário das 12h às 13h. No final do curso, as oficinas irão encerrar com uma montagem no Teatro dos Grandes Atores, no Barra Square e entrega de certificados.







Quando: 08/03/2020



Horário: 10h às 13h



Onde: Shopping Barra Square - Av. das Américas, nº 3665 – Barra da Tijuca



Inscrição: (21) 98317-0470







Instituto Luisa Mell no BarraShopping



Pela terceira vez, o BarraShopping recebe um evento de adoção de cães e gatos em parceria com o Instituto Luisa Mell. A próxima edição, que reúne cerca de 50 animais, acontece no dia 14 de março, a partir das 10h, no estacionamento próximo ao Parcão (portaria E). O objetivo da ação é dar uma nova oportunidade para os bichinhos resgatados de situações de risco pela ONG Paraíso dos Focinhos, responsável por castrar, vacinar e vermifugar os candidatos de quatro patas. Durante o evento, haverá um posto de coleta de ração para cães e gatos. O montante arrecadado será doado para a ONG Indefesos, que atua no resgate de animais abandonados no Rio de Janeiro. Será possível também adquirir produtos na lojinha do Instituto, que tem 100% da renda destinada à causa, e estará montada no próprio local. Para adotar, no dia, voluntários realizam entrevistas com os interessados e passam instruções necessárias para os cuidados e bem-estar dos animais. Vale lembrar que é preciso ser maior de 21 anos, apresentar comprovante de residência, CPF e RG. A fim de assegurar que o local está apto para receber o cãozinho ou gatinho, é preciso também mostrar fotos da futura casa do bichinho para os responsáveis pela ONG.







Quando:14/03/2020



Horário: 10h às 18h

Onde: BarraShopping - Estacionamento próximo ao Parcão – portaria E - Av. das Américas, 4.666 – Barra da Tijuca







Caminha Down Rio 2020







No dia 22 de março, domingo, acontecerá o Caminha Down Rio 2020 no Posto 8, em Ipanema, com atividades de entretenimento de 9h às 12h, seguido por caminhada até 13h. Ao som da Escola de Samba Mirim L'Avenir, o evento faz parte da celebração do Dia internacional da Síndrome de Down, lembrado em todo o mundo no dia 21/03, em alusão à trissomia do cromossomo 21, que que caracteriza a síndrome. O tema do evento brasileiro será “DEIXA QUE EU FALO, DEIXA QUE EU DECIDO!”, e chama atenção para a importância da inclusão de pessoas com síndrome de Down nas tomadas de decisões que afetem suas vidas, mesmo que de forma apoiada. A caminhada se encerrará com a fala de dois adultos com SD, cujo ativismo tem contribuído bastante para avançar nas questões de inclusão e direitos. A manhã contará com músicas, pinturas e atividades lúdicas com o grupo Lekolé, apresentações de pernaltas, roda de samba Na Linha Do Mar, roda de Capoeira com o grupo Andorinhas , exposição de bonecos de pano inclusivos do ateliê Bottega das Artes e muita alegria e afetividade. Além disso, voluntários da OAB estarão presentes para tirar dúvidas e sanar questões sobre o direito da pessoa com deficiência e outros assuntos relacionados à inclusão. Haverá ainda explanação sobre o cuidado de crianças com a síndrome congênita do Zika Virus e a presença e o apoio de outros projetos do mesmo interesse, como o E se Fosse o seu Filho e Para Todos. O principal objetivo é que seja um dia alegre, prazeroso, comemorativo e com atividades legais. Todos são bem vindos. A festa conta com a contribuição dos próprios adultos com síndrome de Down na organização do evento que essencialmente diz respeito a eles. E, a cada ano, surgem novas cidades brasileiras com projetos e eventos para ressaltar a importância da inclusão de pessoas com deficiência, princípio central dos direitos humanos.







Quando: 22/03/2020



Horário: a partir das 9h



Onde: Posto 8, em Ipanema







Circuito Sonic







O mundo do Sonic sai das telas e vira brincadeira pela primeira vez no Brasil. Até o dia 12 de abril, um circuito de aventuras toma conta da Praça de Eventos do NorteShopping com brinquedos, lounge especial e o melhor do universo do game. Para além do controle do jogo, as crianças vão se divertir na Área Kids com pequenos obstáculos e piscina de bolinhas. Os desafios começam a ficar mais velozes com camas elásticas e pula-pulas. Os mais rápidos e destemidos vão ajudar o mascote azul a se aventurar no playground do túnel, com seus obstáculos de equilíbrio e velocidade, e no megacircuito dos anéis, com subidas íngremes e rápidas descidas para coletar as moedas do Sonic. No fim do circuito, um playground gigante é composto de vários obstáculos como pontes, torres, escaladas, escorregadores e uma mega piscina de bolinhas. Toda a brincadeira é acompanhada por monitores e contempla crianças de todas as idades. A atração custa R$ 30 por 30 minutos e a cada 15 minutos adicionais são R$ 10. Crianças menores de 3 anos devem estar acompanhadas dos pais e/ou responsáveis, que não pagam para acompanha-lás. As vendas já começaram e o cliente pode comprar o ingresso antecipado com desconto pelo site https://toycompany.net.br/ingressosonline/, onde escolhe a data para aproveitar o evento.







Quando: até 12/04/2020



Horário: a conferir



Onde: NorteShopping - Av. Dom Hélder Câmara, 5474 – Cachambi







International Day







A Escola Americana do Rio de Janeiro (EARJ), referência em educação internacional na cidade, comemora 83 anos de história e promove, no dia 14 de março, o International Day, um evento para celebrar a diversidade entre os povos. Com alunos de mais de 30 nacionalidades diferentes e professores vindos de diversas partes do mundo, o International Day da Escola Americana reúne toda essa pluralidade cultural com desfiles, esportes, atrações e comidas típicas. Um dos pontos altos da celebração é o desfile das nações, com trajes e cores típicas, e suas respectivas bandeiras e hinos. Além disso, pais, alunos e funcionários estão organizando rifas beneficentes que serão sorteadas no dia do evento. Todo o dinheiro arrecadado será doado para a Casa de Santa Inês e também para a Escola Municipal Tristão Athaide. A meta é superar os R$ 20 mil arrecadados em 2019. O evento é aberto ao público, mediante compra de ingresso, que pode ser adquirido diretamente na escola.







Quando: 14/03/2020



Horário: 14h às 18h



Onde: Escola Americana do Rio de Janeiro – Rua Colbert Coelho, 155 – Barra da Tijuca



Ingressos: R$ 50,00 antecipado / R$ 80,00 na hora







Alaska Neve







O Via Parque Shopping prepara mais uma experiência incrível no verão escaldante do Rio de Janeiro. O Alaska Neve chega ao mall, a partir do dia 17 de janeiro, com clima polar, muitos flocos de neve e brincadeiras congelantes, em mais uma atração inédita. O Alaska Neve é um parque temático, em uma área de 100m² e temperatura com sensação térmica de -15ºC, onde é possível ter várias experiências com neve de verdade. A criançada poderá ver, tocar e sentir a neve, em atrações como o escorregador congelado, brincadeiras com bolas de neve e ainda montar autênticos bonecos. O espaço é todo ambientado com motivos que remetem ao clima frio com pinheiros nevados, ursos polares e iglus. A atração já passou por vários países, como os Estados Unidos, França e Colômbia. O ingresso para o Alaska Neve vai custar R$ 80,00 – entrada inteira – para 30 minutos de diversão e inclui o empréstimo de jaqueta e de luvas térmicas, disponíveis nos tamanhos para crianças e adultos. Crianças menores de quatro anos não pagam. Não será permitida a entrada de crianças com até 1,30m de altura e idade inferior a 10 anos desacompanhadas. O Alaska Neve terá ainda um fotógrafo oficial com fotos impressas na hora no valor de R$ 10,00 (foto 15x10).







Quando: até 12/04/2020



Horário: em janeiro, de segunda a sexta e domingos, das 12h às 22h; e aos sábados, das 10h às 22h. A partir de fevereiro, de segunda a sexta, das 14h às 21h; aos sábados, das 10h às 22h; e aos domingos e feriados, das 12h às 21h



Onde: Via Parque Shopping



Ingresso: no local ou no site da sympla (www.sympla.com.br/app)







Niterói:



“O Menino da Floresta”







A história de um menino criado por lobos é a atração deste sábado do Teatrinho no Pátio. “O Menino da Floresta” é a peça de 7 de março, a partir das 16h30, na Praça de Alimentação do Pátio Alcântara. A apresentação promete muita ação e aventura, acompanhando o menino que tem que seguir seus instintos para sobreviver e estabilizar o universo. Ao lado de Bagheera, uma velha e esperta pantera, Mogli tem o desafio de reconquistar a confiança dos animais selvagens nos seres humanos e assim garantir o equilíbrio perdido. Shere Khan, um tigre assustador liderando os animais, ameaça a vida de Mogli. Em sua grande jornada em direção a civilização, Mogli, seu mentor Bagheera e o divertido urso Baloo encontram aliados pouco convencionais como o Rei Louie, um orangotango maluco, e a sedutora Khaa, uma cobra cujos olhares e vozes hipnotizam.







Quando: 07/03/2020



Horário: 16h30



Onde: Pátio Alcântara – Praça de Alimentação - Praça Carlos Gianelli, s/n - São Gonçalo



Ingresso: gratuito