Vida e morte de Marielle Franco são retratadas em série da Globoplay

Rio - A plataforma de streaming Globoplay lança na próxima quinta-feira a série 'Marielle - O Documentário'. A produção, que conta com seis episódios, retrata a vida pessoal e profissional da vereadora do PSOL-RJ, assassinada no dia 14 de março de 2018. O documentário tem entrevistas de Monica Benício, viúva de Marielle, os pais, Antonio Francisco Neto e Marinete da Silva, e políticos que passaram pela história dela, como Marcelo Freixo, Tarcísio Motta, Rodrigo Amorim e Domingos Brazão. Além disso, mostra alguns detalhes da vida de Anderson Gomes através das palavras da viúva do motorista, Ágatha Reis.

'Marielle - O Documentário' é o primeiro produzido pela plataforma de streaming da Rede Globo. Produtor executivo da série, Erick Brêtas explica o motivo que fez a equipe do GloboPlay ter decidido estrear no gênero cinematográfico contando a história da vida e morte da vereadora. "Não existe nenhuma história mais importante no Brasil de hoje como a vida e morte de Marielle Franco. Podem até existir outras histórias tão importantes quanto, mas não existe outra com mais importância do que essa. O documentário refaz passos importantes da investigação, que apontam uma enorme quantidade de falhas e erros", comenta.

Editora e roteirista, Eliane Scardovelli aponta que o objetivo da série é mostrar quem era a vereadora dentro e fora da Câmara. Para isso, a produção mostra as mensagens trocadas entre Marielle e Anderson e os amigos e familiares dos dois. "Nós queremos mostrar quem era essa mãe, amiga, irmã. E a mensagem no WhatsApp é algo muito cru. Serve para ajudar desvendar quem ela era", lembrou a jornalista.

Dirigida por Caio Cavechini, roteirizada por Eliane Scardovelli e produzida por Ricardo Vilela e Erick Brêtas, a série sobre a vida e morte de Marielle Franco é a primeira documental da Globoplay. O primeiro episódio de 'Marielle - O Documentário' será exibido na Rede Globo na próxima quinta-feira, 12, após o Big Brother Brasil. Os outros cinco episódios estarão disponíveis na plataforma de streaming da emissora apenas para assinantes.

Nova produção



Além do documentário, a história de Marielle Franco também será contada através de uma série dramatúrgica dirigido por José Padilha e roteirizado por George Moura e Antonia Pellegrino, que também será criadora e produtora executiva. A produção, ainda sem nome, terá oito episódios que também ficarão disponíveis na Globoplay.

"Vamos contar uma história importante, a da vida e, infelizmente, da morte de Marielle. E, ao fazê-lo, vamos abordar mais uma vez o problema da violência urbana no Rio, da corrupção policial e das milícias e sua influência com a política. A série será ficcional, como os dois Tropas de Elite foram ficcionais. Mas baseada em uma história real e na vida de Marielle, e em tudo o que ela representa”, explica José Padilha. A previsão de lançamento da série dramatúrgica da vida de Marielle é para o segundo semestre de 2020.