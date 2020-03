Em 'Amor de Mãe', Thelma confessa que Domênico é Danilo

Thelma (Adriana Esteves) vai confessar a Jane (Isabel Teixeira) que comprou Domênico, o suposto filho perdido de Lurdes (Regina Casé), de uma traficante de crianças em 'Amor de Mãe'. A comerciante irá ficar em choque ao ver uma foto do filho perdido da babá e reconhecer que é o menino que ela criou como Danilo (Chay Suede). As informações são do site 'Notícias da TV'.

Previstas para irem ao ar no dia 16, as cenas mostram Thelma comparecendo a uma festa-surpresa de aniversário para Lurdes (Regina Casé), preparada pelos filhos dela. Ela vê uma foto de Domênico e reconhecerá a criança. Em choque, Thelma vai passar mal e acaba confessando a Jane - que socorre a amiga - que seu filho morreu após o incêndio de sua casa e que ela comprou Domênico de Kátia (Vera Holtz), após conhecer um esquema de tráfico de crianças no hospital.

O corpo que foi enterrado no túmulo visitado por Lurdes foi o do filho biológico de Thelma. No capítulo do dia 3, Thelma já havia confirmado as suspeitas de Danilo de que ele teria sido adotado, mas mentiu para esconder a história, dizendo que seu filho biológico havia nascido morto e que ela havia criado Danilo a partir dos dois dias de vida.

Premonição

A festa para Lurdes acontecerá logo após ela passar mal, ir ao hospital e descobrir que teria que fazer uma cirurgia de emergência. Lurdes havia conversado com Jane, após ser advertida por Thelma de que ela tinha poderes de vidência. Ao falar com Jane, Lurdes chega a desconfiar de que há algo mais grave, e que seus filhos estão escondendo algo dela. Na verdade, eles estão preparando sua festa surpresa de aniversário. Mas Jane faz uma previsão ainda mais séria para a babá: avisa Lurdes que ela já tinha encontrado o filho que ela procurava há vinte anos.

A babá não acredita na premonição e, dias depois, se sente mal. Vai ao hospital sentindo dores e descobre que precisará ser operada. As cenas começam a ir ao ar a partir do capítulo previsto para terça. Após passar pela cirurgia, ela procura Jane novamente e ouve da amiga que, realmente, ela já havia reencontrado Domênico