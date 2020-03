Bruna Marquezine conta que pode estar na Netflix em breve

Em entrevista à Quem, Bruna Marquezine confessou que está conversando com a Netflix sobre possíveis trabalhos. "É muito nova pro mercado essa informação (risos). Mas, sim, já existe diálogo com Netflix e outras plataformas. Quero trabalhar", revelou.

A atriz também decidiu comentar o motivo que a fez deixar de integrar o elenco fixo da Globo. Para Bruna, o momento pedia mudanças no rumo da carreira.

“Não foi uma quebra, foi um acordo, o encerramento do contrato. Decidimos fazer no fim do ano passado. Temos uma trajetória muito bonita juntos, desde antes da Salete, e a Globo sempre foi casa e família pra mim. Cheguei num momento da minha vida em que queria ter mais liberdade justamente para estar um mês fora estudando, trabalhando ou mergulhando em outras áreas, experimentando novidades”, disse.