Grátis: Baile Charme completa 40 anos com festa no Parque Madureira

Rio - O Baile Charme de Madureira completou 40 anos e o feito vai ser celebrado com uma grande festa, que acontece neste domingo (8), no Parque Madureira, na Zona Norte do Rio. O evento contará com a presença de diversos DJ's, dentre eles, o pai do Charme, o Corello DJ. A entrada é gratuita.

Para os simpatizantes de primeira viagem, Corello DJ criou o termo de forma inusitada e quem diria que faria tanto sucesso. Corello estava tocando no Mackenzie no dia 8 de março de 1980 com o evento lotado, e soltou a celebre frase pra galera: “…chegou a hora do Charminho, transe seu corpo bem devagarzinho”. A partir dai surgiu o apelido da festa, um marco de Madureira.

Grupos de dança vão entreter o público entre um intervalo e outro. O "Essência Black" representará a turma das antigas, já o "Mova-se" representará o presente e "Crespinhos S/A", grupo de empoderamento infantil, o futuro. O Instituto AVES é o responsável pelo evento.