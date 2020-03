Rio - Os californianos do Maroon 5 encerraram no Rio de Janeiro sua passagem pelo Brasil com um show repleto de hits para cerca de 30 mil pessoas. A última apresentação da "2020 Tour" no país aconteceu na área externa da Jeunesse Arena, no último sábado (7). A abertura ficou por conta da banda Melim.



O público carioca pode conferir um grande passeio pela carreira da banda multiplatinada e três vezes vencedora do Grammy Award. No set list hits como "This Love", "Sunday Morning", "She Will Be Loved", "Animals", "Girls Like You", ”Sugar", além da surpresa "Lost Stars" e o mais recente lançamento, "Memories". Do Brasil, o Maroon 5 segue para o Uruguai, Argentina e Colômbia.