Irmão de Luciano Huck está de casamento marcado com o namorado

Rio - O diretor de cinema Fernando Grostein, de 39 anos, vai se casar com o namorado, o ator Fernando Siqueira, de 22. A cerimônia está marcada para o dia 26 de junho e contará apenas com familiares e amigos próximos. O casal em que vive em Los Angeles, nos Estados Unidos, está junto desde 2016 quando se conheceu por meio de um aplicativo de paqueras.



Fernando se assumiu gay para a família aos 20 anos de idade. Em 2017, ele contou no programa "Conversa com Bial" como foi a reação dos parentes.



“Receberam bem, mas foi uma digestão na família. Lembro que o Lu (Luciano, Huck, o irmão), que amo de paixão, uma pessoa incrível, me falou uma frase que me fez muito sentido: ‘Você demorou 20 anos pra resolver isso na sua cabeça, a gente precisa de um tempo aqui também para resolver dentro de nós’. Foi bacana porque, a partir disso, a gente se aproximou”, disse Grostein ao jornalista.



Galeria de Fotos Fernando Grostein vai se casar com namorado Reprodução/ Instagram Fernando Grostein vai se casar com namorado Reprodução/ Instagram Fernando Grostein vai se casar com namorado Reprodução/ Instagram Fernando Grostein vai se casar com namorado Reprodução/ Instagram Fernando Grostein vai se casar com namorado Reprodução/ Instagram Fernando Grostein vai se casar com namorado Reprodução/ Instagram Fernando Grostein vai se casar com namorado Reprodução/ Instagram Fernando Grostein vai se casar com namorado Reprodução/ Instagram