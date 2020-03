Dono de fortuna bilionária, Ratinho diz ter medo de ser demitido por Silvio Santos

Rio - O apresentador Ratinho deu uma entrevista para o "Programa da Eliana", que foi ao ar neste domingo, no SBT. Na conversa, o apresentador contou que tem muito medo de ser demitido por Silvio Santos. Dono de um império bilionário, Ratinha ainda quer manter seu emprego na emissora paulista.

"Morro de medo do Silvio Santos me mandar embora, eu já falei isso para ele uma vez. Mas ele me disse que, por enquanto, não vai me mandar. Então eu estou tranquilo", revelou.

Ratinho recebeu Eliana em uma de suas fazendas de café, no interior do Paraná, e falou um pouco sobre seu trabalho fora das câmeras. "Eu tenho equipe boa. Eu sou bom pra fazer, não para administrar. Acho que eu sou bom na venda", afirmou.

Atualmente, Ratinho também está investindo no ramo de hotelaria. Ele já é dono de um hotel no aeroporto de Guarulhos e contou que está construindo mais dois empreendimentos, em Brasília e na Cidade do México.

"A televisão me deu tudo, depois que eu vim para São Paulo. Eu fui comprando terra e essas terras valorizaram", disse o apresentador, sobre o seu patrimônio.