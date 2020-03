Curtindo os louros de seu primeiro personagem em uma novela das 21h, Nando Brandão, 33 anos, tem cobrança direto de casa. "Os meus pais vibram bastante. Quando tem capítulo em que não apareço na novela, a minha mãe quer saber o por quê eu não estou em cena e pergunta: 'cadê você?' (risos). Explico que quando for protagonista aparecerei em várias sequências", diverte-se o filho de dona Jura e senhor Jorge.

"Meu pai acha que até o final da novela o meu personagem vai morrer", diverte-se o intérprete do traíra Lucas em 'Amor de Mãe', da Globo. Ambicioso até dizer chega, Lucas (Nando) começou a novela bem tranquilo, mas colocou as garras de fora na primeira oportunidade que teve para fazer a chefe perder o emprego e ele ficar com a vaga dela.

Em breve, o advogado vai representar Álvaro (Irandhir Santos) na PWA, participando de reuniões, votações, representando os interesses do vilão para desconforto de Raul (Murilo Benício), Betina (Isis Valverde) e Sandro (Humberto Carrão). "O Lucas é capaz de dar um golpe no Álvaro. Ele só pensa no poder e em se dar bem. É capaz de tudo para se mostrar bom profissional. Graças a Deus nunca encontrei um Lucas (na vida). Sou muito sortudo, abençoado tanto nas amizades quanto nos lugares que já trabalhei", avalia, Brandão, que antes fez 'Pega Pega' (2017), novela da Globo.

CORRE DO ÁLVARO

Quando o personagem passou a perna em Vitória (Taís Araújo), o carioca de Jacarepaguá ouvia direto que as pessoas tinham ranço de Lucas, falavam que o personagem era ruim e que o estavam odiando. "Agora pedem para eu correr do Álvaro enquanto dá tempo, porque senão a minha queda vai ser tão ruim quanto a dele. As pessoas acreditam que o Lucas possa ter um pingo de consciência e voltar a ficar no lado certo da história. Pelo decorrer da história, o que tem acontecido e o que tenho lido... Não tenho tanta certeza disso (regeneração)", entrega ele, que está em sua terceira novela.

Aliás, por pouco, Nando quase não entra no folhetim. É que ele já tinha trabalhado antes com José Luiz Villamarim em 'O Rebu' e o diretor de núcleo foi bem sincero com o ator. "Ele me disse: 'Acho você muito fofo (para o personagem)'. Sou muito alto astral, sou totalmente diferente da energia do Lucas. Mas pedi para me dá uma oportunidade de mostrar que eu conseguia. E cá estou", comemora ele.