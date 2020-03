Carlos Evanney, cover de Roberto Carlos, celebra as mulheres hoje no Rival Refit

Rio - "Pode acreditar: 'Eu tenho tanto pra lhe falar/Mas com palavras não sei dizer/Como é grande o meu amor por você'", solta a voz Carlos Evanney no final do papo com O DIA, dando mostras de que, além de abraçar o repertório de Roberto Carlos (de quem é cover oficial), é também um cara muito romântico. E hoje, no Rival Refit, ele comemora o Dia Internacional da Mulher com o show 'Além do Horizonte', no qual lança novo DVD, canta os clássicos do Rei e oferece 180 rosas - 120 vermelhas e 60 brancas - para o seu público.

"A emoção da hora de jogar as rosas é a mesma do show do Roberto: tem confusão de mulher e de homem que quer pegar as rosas, eu jogo para as pessoas que estão mais atrás...", brinca Evanney. "E são poucas as que não recebem rosas. Até porque o show é em homenagem a todas as mulheres. Sou sim um cara muito romântico e gosto de agradar as mulheres".

Evanney aproveita a comemoração para dizer que apoia todas as lutas das mulheres.

"Elas deveriam mandar em tudo. Se não fossem as mulheres não estaríamos aqui. Elas é que construíram isso tudo aqui. O homem tem que ser um companheiro, dar apoio, estar ao lado delas", afirma o cantor. "A mulher pode fazer tudo o que o homem faz, e elas deveriam ganhar até mais que os homens".

DVD

O DVD de Evanney se chama 'Show em Homenagem ao Dia Internacional da Mulher', justamente porque foi gravado em 8 de março de 2018. "O dia era das mulheres, mas os maridos e namorados também quiseram ir", recorda, rindo.

Homenageá-las num DVD já era um projeto antigo do cover do Rei. E o show foi gravado no mesmo palco no qual ele se apresenta hoje, o Rival.

"Trabalhei muito no DVD, sou exatamente igual ao Roberto, muito perfeccionista", conta Evanney, cujo show segue um padrão parecido com o do Rei. "Começo com 'Emoções' e termino com 'Jesus Cristo', tudo certinho. O repertório do show no Rival vai ter 'Nossa Senhora', 'Do Fundo do Meu Coração', 'As Canções Que Você Fez Pra Mim'. Numa época eu cantava coisas de outros artistas, cantava até coisas minhas, mas há vinte anos canto só Roberto Carlos", afirma. Tem também uma surpresa no fim do show, que ele não revela nem por decreto.

E em casa?

Evanney é separado e vive um "relacionamento moderno" há onze anos com Dinha, que é também sua secretária e assessora. "Ela é minha namorada, mas ela mora na casa dela e eu na minha e de vez em quando a gente se 'pega'", brinca. "Quando ela tá com saudade me liga, quando eu estou com saudade ligo, às vezes a gente passa um tempinho sem se ver, e é sempre bacana".