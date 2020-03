Rio - Mais um brother deixa a casa hoje no 'BBB 20'. Babu, Manuela e Victor Hugo estão no paredão e o público já tem mobilizado as torcidas nas redes sociais. Amigo de Prior e com um comportamento considerado polêmico na casa, Babu até acumula um certo índice de rejeição, mas os dois antigos vilões começaram a cair no gosto popular nas últimas semanas.

Manu Gavassi, por sua vez, também é outra na visão do público. Depois de dividir o quarto branco com Gizelly e Prior e brigar com Victor Hugo no último sábado, a cantora foi fortemente mencionada no Twitter e os internautas gostaram de conhecer seu lado mais "real". "A Manu, com certeza, é o ícone desse BBB", disseram.

Já a indicação do líder Pyong, Victor Hugo é o favorito para sair nesse paredão. Em enquete realizada pelo UOL, Victor lidera a votação para ser eliminado com mais de 79% por volta de meio-dia de ontem. Apesar de não representar o que acontecerá na votação de logo mais, a enquete serve como um termômetro de aprovação e rejeição do público. Manu Gavassi é a segunda mais votada, mas bem atrás do rival, com mais de 13% e Babu aparece na sequência com 6,8%. A pesquisa foi feita com mais de 107 mil votos..

Fogo no parquinho

Além das indicações, outro assunto polêmico movimentou a internet. Tudo começou quando Marcela comemorou o fato da amiga Gizelly não estar no paredão, mas não pelos motivos convencionais. Marcela afirmou estar aliviada por Gizelly não ter sido indicada para não ter que "aguentar o surto" da amiga. Em seguida, ela questionou a performance da capixaba como advogada. "Como a pessoa defende crime assim?", indagou.

Nas redes sociais, a médica foi duramente criticada pela forma como falou da amiga. "Nem precisa de inimigo", disseram. Alguns internautas encontraram vídeos de Gizelly advogando e comentaram sobre o profissionalismo da confinada.

Depois disso, o número de seguidores de Marcela caiu vertiginosamente. A equipe da sister, que já perdeu quase 100 mil seguidores durante essa última semana, foi obrigada até a apagar um post em que comemorava os seus 4 milhões de seguidores.