Rio - Anitta está curtindo uns dias de descanso nas Ilhas Maldivas e contou que por lá é costume colocar ouro nas refeições, para ornamentar os pratos.

"Aqui, eles têm mania de botar ouro em tudo, do nada. Toda comida que chega para a gente, do nada o cara vem e 'espera aí que vou botar o ouro'. Bebida tem ouro, tudo ouro. Vou procurar se eu vou c... ouro", disse a cantora no Stories, do Instagram.

A cantora também aproveitou para gravar um vídeo com música "Ouro", de Pabllo Vittar, ao fundo. "A Pabllo acabou de me mandar uma resposta pros stories dizendo: 'Caga um relógio para mim!. Eu vou já dormir sonhando com o modelo do relógio", brincou Anitta.