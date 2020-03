Debaixo do edredom

Marcela e Daniel movimentaram o edredom, na madrugada de ontem, no 'Big Brother Brasil 20', e estão dividindo a opinião dos internautas nas redes sociais. É que alguns acreditam que o brother, digamos, pode não ter ficado animadinho com o vuco-vuco e possivelmente brochou. Já outros acreditam que aconteceu justamente o contrário: ele não queria passar dos limites dos beijinhos.

Um vídeo do casal foi parar nas redes sociais. Na imagem é possível ver Marcela e Daniel trocando carícias embaixo do edredom. Mas, em certo momento, o ator solta: "Não, não vou conseguir". Logo depois, a médica sai debaixo das cobertas e reclama: "P*ta que pariu".

Deu o que falar

A possível brochada de Daniel acabou virando um dos assuntos mais comentados do Twitter. Além de ser comparado com o Visconde de Sabugosa (personagem do 'Sítio do Pica-pau Amarelo'), o ator foi chamado de Visconde de Sabubrocha. "Marcela trocou as amigas por uma sabugada, e o sabuguinho nem fica duro. O auge", brincou uma internauta. "É Marcela, você trocou um milhão e meio por essa brochada", comentou outro. "Xentê (sic), será que ele vai perder estalecas por causa dessa brochada?", questionou um usuário da rede social.

No entanto há quem acredite que a situação era outra. Daniel não teria conseguido passar dos limites com Marcela. "O 'não vou conseguir' foi relacionado a não conseguir ficar só nos beijos, porque eles estavam passando dos 'limites' ali. Marcela até pediu desculpas por sempre ter que interromper a pegação", defendeu uma internauta. "Ele não brochou. Ele fala de se segurar pra não passar dos limites (realmente transar) dentro da casa", opinou outra.