CNN Brasil estreia programação no domingo

Rio - A CNN Brasil promoveu, na última segunda-feira, o evento de lançamento oficial do canal no Brasil. O novo veículo de comunicação, que tem estreia está programada para o próximo domingo (15), estará no canal 577 das principais operadoras de TV por assinatura.

O lançamento contou com a presença dos principais contratados da casa como Evaristo Costa, Mari Palma, Monalisa Perrone, William Waack, Reinaldo Gottino e Phelipe Siani.

Na cerimônia também estavam presentes Wilson Witzel, governador do RJ, a secretária de Cultura, Regina Duarte, e o vice-presidente da República, Hamilton Mourão.