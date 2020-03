Nando Reis encerra turnê do show 'Esse amor sem preconceito' no Vivo Rio

Rio - O cantor e compositor Nando Reis está de volta ao Rio de Janeiro para encerrar a turnê "Esse amor sem preconceito", espetáculo baseado no álbum mais recente do artista, "Não sou nenhum Roberto, mas às vezes chego perto". O projeto traça um paralelo poético entre sua obra autoral e os clássicos de Roberto Carlos.

Galeria de Fotos Nando Reis Divulgação Nando Reis Divulgação

No repertório do show, que acontece no dia 3 de abril, músicas de autoria de Nando, como "Segundo sol", "As coisas tão mais lindas", "Pra você guardei o amor", "Sei", e "All Star". De Roberto Carlos, em parceria com Erasmo Carlos, estão canções como "Alô", "De tanto amor", "Você em minha vida", "Todos estão surdos" e "Amada Amante". Esta última foi a música que inspirou o nome da turnê: "Esse amor sem preconceito/ Sem saber o que é direito/ Faz as suas próprias leis". O show terá participação especial do cantor Paulo Miklos.Lançado em abril de 2019, quando Roberto Carlos completou 78 anos de idade, esse é o 13º álbum de Nando Reis, com 12 faixas de 23 anos de repertório de Roberto Carlos, entre os anos de 1971 a 1994.A realização do show é assinada pela Peck Produções.