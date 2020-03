Sucesso nos EUA, ator brasileiro estreia comédia romântica nacional

Rio - Morando nos EUA desde os 20 anos, o ator Gui Agustini volta ao Brasil para fazer, pela primeira vez, um trabalho voltado para o público daqui. O ator e ex-tenista de 31 anos estreia hoje nos cinemas como o galã Miguel na comédia romântica 'Solteira Quase Surtando'.

"O Miguel é um empresário espanhol de 40 anos que vive no Rio à trabalho. Ele é bem carismático, romântico, alegre e bem sucedido. Mas como todo personagem e ser humano tem suas imperfeições", conta Gui, que destaca algumas semelhanças com seu personagem. "As únicas semelhanças seriam as características positivas de ser romântico, alegre, atencioso e carismático", conta.

Aproveitando para fazer um convite ao público, Gui garante que o longa tem um roteiro engraçado com "risadas inevitáveis". "Mas também possui tramas mais emocionais que o público vai se relacionar. No geral, independentemente da opção sexual de cada ser humano, é uma história para se identificar de uma forma ou de outra. E pra dar risada", completa.

Re(começo)

Consagrado em papéis no exterior, Gui comemora o lançamento do trabalho por aqui. "Primeiro de tudo, estou muito contente, honrado e agradecido. É um sonho que não tinha nem sonhado. Eu tenho um grande desejo que o filme seja muito bem recebido e que ótimas portas se abram pra mim aqui. Tenho a esperança de que este filme me ajude a ter um vínculo futuro com trabalhos no Brasil, mas eu tento evitar ter muitas expectativas já que elas estão foras do meu controle. O desejo é enorme, a expectativa, porém, nem tanto", pondera o ator, que cogita até fazer conteúdo para TV.

"Eu faria novela, séries, mini-series, e principalmente filmes, contanto que a oportunidade e o personagem valham a pena. Eu já estou perto de finalizar um acordo de trabalho com uma agente e empresária de São Paulo o que fará possível esse desejo se tornar realidade. Este é só o começo da minha jornada no Brasil", revela.