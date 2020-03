Acusado de traição, Marcelo Adnet se irrita com internauta

Rio - O humorista Marcelo Adnet se irritou com uma internauta que criticou uma suposta traição dele à mulher, Patrícia Cardoso. "Sempre traindo as esposas e expondo as mesmas na mídia. Quando se aponta um dedo tem quatro apontado para si!", escreveu ela.

O humorista respondeu: "Não traí. Nós estávamos separados. Ela também ficou com outras pessoas. Ponto".

Adnet não parou por aí. Ele ainda revelou o motivo de ter respondido o comentário da seguidora. "Porque mentem e vão mentindo até isso virar uma 'verdade'. Não gosto de falar de vida pessoal e já deixei passar um monte de coisa que hoje é tida como 'verdade'. Quem sabe da minha vida sou eu", finalizou.