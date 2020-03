Sambista Moyseis Marques comemora aniversário no Beco do Rato

Rio - No domingo (15), o cantor e compositor Moyseis Marques comemora 41 anos na tradicional casa de samba Beco do Rato, na Lapa.



Moyseis é mineiro de Juiz de Fora (MG), mas se criou na Vila da Penha, bairro carioca. Na Lapa, se firmou como cantor, compositor e músico, chegando a dividir o palco com Chico Buarque em um dos bares do circuito de choro e samba do bairro. Essa caminhada de 21 anos compõe o repertório que é sucesso em todas as casas de shows que ele se apresenta.

O artista resgata sambas como Oitava cor (Sombra, Sombrinha e Luiz Carlos da Vila) e Nomes de favela (Paulo César Pinheiro), além de Disritmia (Martinho da Vila). Mas há músicas que expandem a obra autoral do compositor como Amor de sabiá (Moyseis Marques e Vidal Assis), Passatempo (Moyseis Marques e Claudio Jorge) e Sambaião (Moyseis Marques e João Callado).

Serviço:

Moyseis Marques no Beco do Rato. Rua Joaquim Silva, 11, Lapa. Domingo, 15 de Março. Abertura da casa às 18h. Roda de Samba 21h. Ingresso: R$25. Tel.: (21) 2508-5600. Classificação: Livre.