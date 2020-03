PRÉ-ESTREIAS

UM LUGAR SILENCIOSO II*

(A Quiet Place Part II). EUA, 2020. De John Krasinski. Com Emily Blunt, Noah Jupe, Millicent Simmonds. Após o assustador e mortal evento ocorrido no esconderijo da família Abbott, que resultou na morte do pai e marido (John Krasinski), Evelyn (Emily Blunt) foge com os filhos Marcus (Noah Jupe), Regan (Millicent Simmonds) e o bebê recém-nascido. Agora, eles precisam encarar o desconhecido, sem esquecer de que manter o silêncio é fundamental para manter distantes as criaturas que dominaram o mundo. O problema para Evelyn foi descobrir, da pior maneira possível, que os terríveis seres de outro planeta, que se guiam pelo som, não são mais a única ameaça para sua família. Sequência do premiado 'Um Lugar Silencioso' (2018), indicado ao Oscar de Melhor Edição de Som. Animação. 14 anos. 97 min. Cópias Dubladas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 1: 20h. Kinoplex Nova América 7: 20h. CineCarioca Méier 1: 20h. Kinoplex Madureira 1: 20h30. Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex West Shopping 2: 20h30. Kinoplex Grande Rio 6: 21h05. Kinoplex Nova Iguaçu 7: 20h. Kinoplex Iguaçu Top 1: 20h50. Barra: Kinoplex Via Parque 3: 20h30. Niterói e São Gonçalo: Kinoplex Bay Market 4: 20h40. Cópias Legendadas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 2: 21h20. Kinoplex Tijuca 5: 21h. Kinoplex Tijuca 6: 20h. Kinoplex Nova América 5: 20h40. CineCarioca Méier 2: 21h. Zona Sul: Roxy 3: 20h20. Kinoplex São Luiz 2: 20h30. Kinoplex Fashion Mall 2: 21h20. Kinoplex Leblon 3: 20h20. Kinoplex RioSul 2: 20h. Kinoplex RioSul 3: 21h. Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex Nova Iguaçu 4: 20h55. *Todas as sessões serão exibida somente na quarta-feira.



ESTREIAS

APRENDIZ DE ESPIÃ

(My Spy). EUA, 2020. De Peter Segal. Com Dave Bautista, Chloe Coleman, Kristen Schaal. JJ (Dave Bautista) é um agente da CIA, ótimo em eliminar pessoas, mas sem o menor tato para lidar com elas. Depois de destruir uma missão, JJ está com a carreira por um fio, e recebe de seu chefe, David Kim (Ken Jeong), um novo e mais tranquilo desafio: fazer um trabalho de espionagem. Só que ele acaba descoberto por Sophie (Chloe Coleman), uma menina muito esperta, que anda sofrendo bullying. Em troca de manter o segredo dele, a pequena o convence a ensiná-la a ser uma grande espiã. Agora, JJ precisa revelar, ou não, seu secreto talento no trato com as pessoas. Será que vai dar certo? Do mesmo diretor dos sucessos Agente 86 (2008) e dos roteiristas de RED: Aposentados e Perigosos (2010). 12 anos. 99 min. Cópias Dubladas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 3: 16h50, 19h. Zona Sul: Kinoplex RioSul 5: 14h (somente sábado e domingo), 16h10, 18h30 (não será exibida sábado e domingo). Barra: Kinoplex Via Parque 1: 16h20, 18h30.

BLOODSHOT

(Bloodshot). EUA, 2020. De Dave Wilson (II). Com Vin Diesel, Eiza Gonzalez, Sam Heughan. Ray Garrison (Vin Diesel) é um ex-soldado, que foi assassinado junto com sua esposa. Ressuscitado por uma equipe de cientistas, sob o comando do Dr. Emil Harting (Guy Pearce), ele se transformou em Bloodshot. O projeto, um avanço científico incrível, envolve nanotecnologia correndo em suas veias, que dá a ele um alto poder de cura e regeneração. Mas Bloodshot tem problemas com a memória, apagada diversas vezes, e não sabe sequer quem é ou por que foi usado como experiência científica. Decidido a descobrir, o supersoldado enfrentará seu criador e seres poderosos como Axe (Toby Kebbell). Adaptação dos quadrinhos premiados, campeão de vendas, da igualmente premiada Valiant Comics. Ação. 14 anos. 109 min. Cópias Dubladas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 1: 14h10 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 15h20 (somente quarta-feira), 16h (somente sexta e terça-feira), 16h30 (sábado, domingo e segunda-feira), 17h40 (somente quarta-feira), 18h30 (somente sexta e terça-feira), 18h50 (somente sábado, domingo e segunda-feira). Kinoplex Nova América 6: 14h (somente sábado, domingo e segunda-feira), 16h20, 18h40, 21h. Kinoplex Madureira 5: 16h10, 18h30, 20h50. Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex Grande Rio 5: 16h30, 18h50, 21h20. Kinoplex Nova Iguaçu 2: 14h05 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 16h30, 18h50, 21h10. Kinoplex Iguaçu Top 1: 160h5, 18h30, 20h50 (não será exibida quarta-feira). Kinoplex Iguaçu Top 3: 20h40 (somente quarta-feira). Barra: Kinoplex Via Parque 4: 14h (somente sábado, domingo e segunda-feira), 16h10 (não será exibida sábado, domingo e segunda-feira), 16h15 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 18h30, 20h50. Cópias Legendadas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 1: 20h55 (somente sexta e terça-feira), 21h10 (somente sábado, domingo e segunda-feira). Kinoplex Shopping Boulevard 3: 21h15 (somente quarta-feira). Kinoplex Tijuca 2: 14h30 (somente sábado e domingo), 16h50, 19h10, 21h30. Zona Sul: Kinoplex RioSul 1: 14h (somente sábado e domingo), 18h20 (não será exibida quarta-feira), 19h10 (somente quarta-feira), 21h30 (somente quarta-feira). Kinoplex RioSul 2: 21h20 (não será exibida sábado, domingo e quarta-feira), 21h30 (somente sábado e domingo). Kinoplex RioSul 3: 15h40 (somente quarta-feira), 15h50 (não será exibida quarta-feira). Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex West Shopping 5: 16h30, 18h50, 21h10.

Disforia

Brasil, 2019. De Lucas Cassales. Com Isabela Lima, Rafael Sieg, Vinícius Ferreira. Depois de um tempo longe de sua profissão por conta de um trauma pessoal, o psicólogo Dário (Rafael Sieg) volta a atender seus pacientes. A primeira pessoa que entra em sua agenda é Sofia (Isabella Lima), uma misteriosa criança de 9 anos de idade que desperta sentimentos curiosos e um tanto conflitantes em todos que a circundam. Ao longo do tratamento da menina, Dário volta a ter as sensações de agonia e aflição que ele não esperava que voltassem à tona. Suspense. 14 anos. 86 min. Cópias Nacionais: Zona Sul: Espaço Itaú Cinema Botafogo 3: 15h40.

DOCE ENTARDECER NA TOSCANA

(Dolce Fine Giornata). EUA, Polônia, 2019. De Jacek Borcuch. Com Kasia Smutniak, Krystyna Janda, Vincent Riotta. Linde é uma avó progressista e rebelde, de origem polonesa-judaica, que tem uma vida privilegiada e mora na Toscana cercada pelo caloroso caos na vila de sua família. Vencedora do Prêmio Nobel de literatura, ela flerta secretamente com o jovem egípcio que administra uma pousada à beira-mar nas proximidades. Após um ataque terrorista em Roma, Maria se recusa a sucumbir ao medo histérico e ao sentimento anti-imigrante que emergem rapidamente no país. Ao receber um prêmio local, faz um discurso controverso - mas ela não está preparada para a destruição pública e pessoal que suas palavras evocam. Drama. 16 anos. 96 min. Cópias Legendadas: Espaço Itaú Cinema Botafogo 6: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30.

LIBERTÉ

(Liberté). Espanha, França, Portugal, 21019. De Albert Serra. Com Helmut Berger, Marc Susini, Baptiste Pinteaux. Pouco antes da revolução Francesa, os nobres Madame de Dumeval (Theodora Marcadé), o Duque de Tesis (Marc Susini) e o Duque de Wand (Baptiste Pinteaux) partem para a Alemanha em busca do apoio do lendário Duque de Walchen (Helmut Berger). O trio foi expulso da corte do Rei Luis XVI e esperam que o alemão os ajude a alcançar o esclarecimento. Drama. 18 anos. 132 min. Cópias Legendadas: Zona Sul: Espaço Itaú Cinema Botafogo 3: 21h40.

MULHER

(Woman). França, 2019. De Anastasia Mikova, Yann Arthus-Bertrand. O documentário traz reflexões sobre o mundo de hoje a partir da perspectiva de 2000 mulheres de diferentes países. Tal observação é sombria quando revela injustiças às quais as mulheres são submetidas. Em um mundo onde a desigualdade afeta uma mulher durante toda a sua vida, forçado-as a casar, privando da educação, do direito de votar ou até mesmo de sair sozinha, milhões de mulheres apenas suportam suas vidas, ao invés de vivê-las. Documentário. 14 anos. 104 min. Cópias Legendadas: Zona Sul: Espaço Itaú Cinema Botafogo 3: 19h40.

NÓIS POR NÓIS

Brasil, 2017. De Aly Muritiba, Jandir Santin. Com Ma Ry, Maicon Douglas, Otávio Linhares. Durante um baile de RAP, quatro amigos se ocupam com atividades e objetivos diferentes. Mari está focada em participar da final do Circuito de Rimas CWB. Japa vende os produtos de Nando, seu "chefe". Gui é o mais preocupado, ele precisa que tude dê certo para conseguir uma boa bilheteria e, consequentemente, um bom lucro. Café, diferentemente dos outros, só quer se divertir. No entanto, as reviravoltas da noite juntam seus destinos de maneira permanente. Drama. 14 anos. 89 min. Cópias Nacionais: Zona Sul: Espaço Itaú Cinema Botafogo 5: 18h.

O OFICIAL E O ESPIÃO

(J'accuse). França, Itália, 2020. De Roman Polanski. Com Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner. Alfred Dreyfus (Louis Garrel) é capitão e um dos poucos judeus a integrar o exército francês. Em dezembro de 1884, seus inimigos conseguem condená-lo por traição. E o julgamento, a portas fechadas, o sentenciou à prisão perpétua no exílio. O caso teve repercussão internacional, e o Coronel Georges Picquart (Jean Dujardin) decide investigar o mistério por trás da condenação. As descobertas são polêmicas e revelam um crime envolvendo peritos e até militares de alta patente. Vencedor de quatro prêmios no Festival de Veneza 2019, entre eles, o Prêmio da Crítica e o Leão de Prata, do Grande Júri. Escrito e dirigido pelo premiado diretor Roman Polanski, vencedor do Oscar com O Pianista (2002). Drama, Histórico, Suspense. 14 anos. 132 min. Cópias Legendadas: Centro: Cine Odeon Net Claro 1: 17h (não será exibida sábado, segunda e quarta-feira), 19h35 (não será exibida segunda e quarta-feira). Zona Sul: Roxy 2: 15h10, 17h50, 20h30. Kinoplex São Luiz 2: 15h10 (somente quarta-feira), 16h (não será exibida quarta-feira), 17h50 (somente quarta-feira), 18h40 (não será exibida quarta-feira), 21h20 (não será exibida quarta-feira). Kinoplex Fashion Mall 2: 16h, 18h40, 21h20 (não será exibida quarta-feira). Kinoplex Fashion Mall 3: 21h10 (somente quarta-feira). Kinoplex Leblon 1: 14h10 (somente sábado e domingO0, 16h20 (não será exibida sábado e domingo), 21h20. Kinoplex RioSul 5: 20h50 (não será exibida sábado e domingo), 20h55 (somente sábado e domingo). Espaço Itaú Cinema Botafogo 2: 13h30, 16h, 18h30, 21h.

SOLTEIRA QUASE SURTANDO

Brasil, 2020. De Caco Souza. Com Mina Nercessian, Leandro Lima, Letícia Birkheuer. Bia (Mina Nercessian) é acelerada e vive para o trabalho. Tanto que esse negócio de par romântico passa longe dos seus projetos de vida. Só que essa pressa toda parece ter mexido no seu relógio biológico, pois ela descobre que está entrando na menopausa aos 35 anos. Agora, ela tem menos de seis meses para encontrar um pai para seu futuro filho. Disposta a tudo para ser mãe, como sua irmã Gabi (Letícia Birkheuer), Bia conta com a ajuda dos amigos Ravi (Leandro Lima) e Ivani (Dani Valente). Depois de algumas roubadas e encontros pra lá de furados, ela conhece Miguel (Gui Agustini), e eles engatam um relacionamento que provocará grandes transformações. Comédia. 12 anos. 80 min. Cópias Nacionais: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 7: 16h20, 18h25, 20h20. Kinoplex Tijuca 3: 14h10 (somente sábado e domingo), 15h (somente quarta-feira), 16h20 (não será exibida sábado, domingo e quarta-feira), 19h20 (somente quarta-feira), 20h40 (somente quarta-feira). Kinoplex Nova América 2: 16h20, 20h45. CineCarioca Méier 4: 14h20 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 16h20, 20h30. Kinoplex Madureira 1: 14h10 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 16h20 (não será exibida sábado, domingo e segunda-feira). Kinoplex Madureira 3: 21h. Zona Sul: Kinoplex São Luiz 1: 20h40. Kinoplex São Luiz 3: 14h20 (somente sábado e domingo), 16h30 (não será exibida sábado e domingo). Kinoplex RioSul 1: 15h10 (somente quarta-feira), 16h20 (não será exibida quarta-feira), 17h10 (somente quarta-feira), 20h40 (não será exibida quarta-feira). Kinoplex RioSul 1: 15h10 (somente quarta-feira), 16h20 (não será exibida quarta-feira), 17h10 (somente quarta-feira), 20h40 (não será exibida quarta-feira). Espaço Itaú Cinema Botafogo 4: 19h20, 21h10. Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex West Shopping 4: 17h20, 19h20. Kinoplex Grande Rio 2: 21h10. Kinoplex Grande Rio 6: 16h40. Kinoplex Nova Iguaçu 5: 20h50. Kinoplex Nova Iguaçu 6: 14h15 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 16h15 (não será exibida sábado, domingo e segunda-feira). Kinoplex Iguaçu Top 4: 14h40 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 17h (não será exibida sábado, domingo e segunda-feira). Kinoplex Iguaçu Top 5: 21h15. Niterói e São Gonçalo: Kinoplex Bay Market 1: 16h30. Kinoplex Bay Market 3: 21h10.

TECHNOBOSS

(Technoboss). Portugal, 2019. De João Nicolau. Com Miguel Lobo Antunes, Luísa Cruz, Américo Silva. Nada que uma música não conserte. Esse é o lema de Luís Rovisco, um homem divorciado e já na casa dos 60 anos. Para driblar as armadilhas deixadas pela tecnologia, pelos colegas de trabalho e pelo chefe estranhamente ausente, ele passa seus dias atrás do volante, sempre sorrindo e criando músicas para o que ele vê no caminho. Parece que nada pode abalar as canções de Luís, até que Lucinda, recepcionista do Hotel Almadrava, dá um tom diferente. Comédia, Musical, Romance. 12 anos. 112 min. Cópias Legendadas: Espaço Itaú Cinema Botafogo 3: 17h30.

TERREMOTO

(Skjelvet). Noruega, 2020. De John Andreas Andersen. Com Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp, Jonas Hoff Oftebro. O geólogo Kristian Eikjord (Kristoffer Joner) salvou várias vidas, além da esposa Idun (Ane Dahl Torp) e os filhos, durante um tsunami que atingiu a Noruega. Deprimido pelas vítimas fatais não salvas, Kristian se isolou, e o casamento sucumbiu à tragédia. Anos depois, quando descobre que a capital, Oslo, está na iminência de ser atingida por um terremoto de alta magnitude, ele dá início a uma verdadeira corrida contra o tempo, para que o passado não se repita, e ele possa salvar o máximo de vidas, além da família e a filha de um amigo. Sequência de A Onda (2015), maior bilheteria de todos os tempos na Noruega, e candidato a uma vaga na categoria Melhor Filme Estrangeiro, no Oscar 2016. Ação, Drama, Suspense. 14 anos. 106 min. Cópias Dubladas: Kinoplex Shopping Boulevard 5: 14h15 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 18h40 (não será exibida sábado, domingo e segunda-feira). Kinoplex Nova América 2: 14h (somente sábado, domingo e segunda-feira), 18h20. Kinoplex Nova América 3: 21h30. CineCarioca Méier 1: 15h20 (somente quarta-feira), 19h (não será exibida quarta-feira). Kinoplex Madureira 4: 20h20. Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex West Shopping 4: 21h20. Kinoplex Grande Rio 1: 18h30, 21h. Kinoplex Nova Iguaçu 3: 18h40. Barra: Kinoplex Via Parque 5: 15h (somente quarta-feira), 16h (não será exibida quarta-feira). Niterói e São Gonçalo: Kinoplex Bay Market 1: 21h. Kinoplex Bay Market 3: 18h50. Cópias Legendadas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 5: 21h. Kinoplex Tijuca 3: 17h (somente quarta-feira), 18h15 (não será exibida quarta-feira), 21h20 (somente quarta-feira). Kinoplex Tijuca 6: 21h20 (não será exibida quarta-feira). CineCarioca Méier 1: 17h40 (somente quarta-feira), 21h20 (não será exibida quarta-feira). Zona Sul: Kinoplex São Luiz 1: 18h20. Kinoplex São Luiz 3: 20h50. Kinoplex Leblon 4: 18h50, 21h10. Kinoplex RioSul 4: 16h40 (somente sábado e domingo), 19h (não será exibida sábado e domingo), 21h30. Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex Nova Iguaçu 3: 14h20 (somente sábado, domingo e segunda-feira).

CONTINUAÇÕES

1917

EUA, 2020. De Sam Mendes. Com George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong. Os cabos Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman) são jovens soldados britânicos durante a Primeira Guerra Mundial. Quando eles são encarregados de uma missão aparentemente impossível, os dois precisam atravessar território inimigo, lutando contra o tempo, para entregar uma mensagem que pode salvar cerca de 1600 colegas de batalhão. Drama, Histórico, Guerra. 14 anos. 119 min. Cópias Dubladas: Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex Nova Iguaçu 4: 18h25. Cópias Legendadas: Zona Sul: Kinoplex Fashion Mall 3: 16h30 (não será exibida quarta-feira). Kinoplex RioSul 6: 21h15. Barra: Kinoplex Via Parque 5: 18h30 (não será exibida quarta-feira).

DOIS IRMÃOS: UMA JORNADA FANTÁSTICA

(Onward) EUA, 2020. De Dan Scanlon. Com vozes de Tom Holland, Chris Pratt, Julia Louis-Dreyfus. Em um local onde as coisas fantásticas parecem ficar cada vez mais distantes de tudo, dois irmãos elfos adolescentes embarcam em uma extraordinária jornada para tentar redescobrir a magia do mundo ao seu redor. Animação, Fantasia. Livre. 102 min. Cópias Dubladas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 4: 14h05 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 16h20, 18h35, 20h50. Kinoplex Tijuca 6: 14h20 (somente sábado e domingo), 15h20 (somente quarta-feira), 16h40 (não será exibida quarta-feira), 17h40 (somente quarta-feira), 19h (não será exibida quarta-feira). Kinoplex Nova América 7: 14h35 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 15h20 (somente quarta-feira), 16h50 (não será exibida quarta-feira), 17h40 (somente quarta-feira), 19h05 (não será exibida quarta-feira). CineCarioca Méier 2: 14h (somenet sábado, domingo e segunda-feira), 16h15 (não será exibida quarta-feira), 16h20 (somente quarta-feira), 18h30 (não será exibida quarta-feira), 18h40 (somente quarta-feira). Kinoplex Madureira 3: 14h20 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 16h35, 18h50. Zona Sul: Roxy 1: 15h40. Kinoplex São Luiz 3: 16h15 (somente sábado e domingo), 18h30. Kinoplex Fashion Mall 4: 16h10, 18h30. Kinoplex Leblon 1: 16h50 (somente sábado e domingo), 19h05. Kinoplex RioSul 2: 14h20 (somente sábado e domingo), 15h20 (somente quarta-feira), 16h40 (não será exibida quarta-feira), 17h40 (somente quarta-feira), 19h (não será exibida sábado, domingo e quarta-feira). Kinoplex RioSul 5: 18h30 (não será exibida sábado, domingo e quarta-feira). Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex West Shopping 1: 14h15 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 16h30. Kinoplex Grande Rio 1: 14h (somente sábado, domingo e segunda-feira), 16h15. Kinoplex Nova Iguaçu 5: 14h10 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 16h20, 18h35. Kinoplex Iguaçu Top 5: 14h30 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 16h40, 19h. Kinoplex Via Parque 3: 14h25 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 15h50 (somente quarta-feira), 16h15 (somente sexta e terça-feira), 16h35 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 18h10 (somente quarta-feira), 18h30 (somente sexta e terça-feira), 18h45 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 20h45 (somente sexta e terça-feira), 20h55 (somente sábado, domingo e segunda-feira). Niterói e São Gonçalo: Kinoplex Bay Market 3: 14h30 (somente sábado, domingo e segunda-feira), 16h40.