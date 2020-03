Lollapalooza deve ser adiado no Brasil por causa do coronavírus, diz portal

São Paulo - O Lollapalooza Brasil 2020 deve ser adiado por conta da pandemia de coronavírus. As informações são do jornal Folha de São Paulo. De acordo com a publicação, fontes informaram que a organização do festival trabalha para remarcar o evento para este ano ainda.

"Trabalhamos em estreita colaboração com autoridades locais e podemos dizer que estamos trabalhando em datas alternativas para realização ainda este ano", diz um comunicado feito pela produtora Time for Fun e enviado a patrocinadores, de acordo com a Folha.

Entretanto, a organização do evento ainda não se manifestou oficialmente sobre o assunto. O Lollapalooza Brasil 2020 está previsto para os dias 3, 4 e 5 de abril, no autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Mais cedo, a organização do Lolla confirmou o cancelamento das edições do evento na Argentina e no Chile.