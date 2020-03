Rafael Portugal está bombando no 'CAT BBB'

Rio - Rafael Portugal tem roubado a cena no 'CAT BBB', quadro exibido às terças, no 'Big Brother Brasil 20', da Globo. Além de cair nas graças do público, o humorista conquistou o Big Boss. O diretor do reality, Boninho, até fez uma participação no quadro do programa do dia 3 de março. "Foi muito legal a participação dele. A primeira aparição do Boninho foi no meu quadro no 'BBB 20'. Fiquei bem emocionado. Ele me agradeceu pela participação. Eu ainda disse: 'Que isso, chefe. Eu que agradeço'", conta, aos risos.

E quem diria que um a Central de Atendimento ao Telespectador do BBB ia bombar tanto. Nem mesmo Rafael imaginava todo esse sucesso. "Não esperava. As pessoas estão muito apaixonadas pelo programa. E isso ajudou. Cheguei no momento certo, na hora certa. É um programa bom, com um elenco bom, com momentos bons, um programa que está comemorando 20 anos. O sucesso do quadro é referente a tudo o que está acontecendo", avalia.

MAIS TEMPO NO AR

Nas redes sociais há quem peça para o quadro ficar mais tempo no ar e que passe a ser exibido mais dias da semana. "É engraçado, porque a primeira vez que eu encontrei o Boninho, ele falou: 'e aí, vamos fazer o quadro crescer?'. Eu respondi: 'Claro, chefe'. E hoje as pessoas pedem mais tempo mesmo. Mas quem sabe não aumente mais uns dois segundos, né?", diverte-se Rafael, que pondera: "A gente tem essa preocupação de que o quadro é só um momento do programa. Tem que ser rápido. Porque tem gente que é fã de BBB também. Quer ver o que as pessoas fizeram na casa e não só o 'CAT BBB'. O segredo talvez seja esse: a rapidez do quadro. Deixa com um gostinho de quero mais".

ZOEIRA LIBERADA

As brincadeiras em relação aos participantes não é motivo de problemas para Rafael e os roteiristas Eduardo Belo e Saulo Aride. "A gente tem muita liberdade para brincar. A gente fica à vontade. Tem piada que a gente avalia se vale ou não. A gente discute entre a equipe. Tem coisa que a gente corta, muda a piada, não usa a piada, inclui algo que aconteceu e encaixa de última hora. Tudo vai sendo avaliado", afirma.

LIGADO NA GALERA

Rafael é citado como a voz dos internautas no 'BBB'. O humorista confessa que fica ligado na opinião dos usuários das redes sociais e diz que ainda se preocupa com os telespectadores do programa. "É normal a gente acompanhar. Naturalmente, a gente vai vendo tudo. Olhamos as páginas (das redes sociais) que falam de BBB, eu ouço pessoas que só assistem pela TV. A gente vai sentindo as opiniões. É o termômetro. No quadro, eu quero mostrar o que as pessoas estão sentindo. Não só da internet, porque tem a minha mãe, por exemplo, ela adora 'Big Brother', mas vê pela TV. Uma prima minha só vê o programa pela TV. Então, o quadro tem que atingir todos esses públicos também", destaca.