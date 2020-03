Com Prior na liderança, 'BBB 20' toma novo rumo

Rio - E chegou a vez dele! Prior é o novo líder do 'BBB 20'. Vencedor de uma prova que misturou resistência com rapidez, o arquiteto se viu imune e com direito a indicar alguém no paredão de amanhã. Mas a prova, que terminou na manhã de ontem, também trouxe problemas para dois participantes da casa. As regras, no entanto, foram explicadas ao público antes do começo da prova. O primeiro e o último participante a serem eliminados da prova estariam automaticamente no paredão. Babu foi o primeiro a sair e Rafa, a vice-campeã da prova.

Aliás, o paredão de amanhã será triplo mais uma vez. Serão quatro brothers na berlinda: um indicado pelo líder, o mais votado da casa e os dois emparedados na prova (Babu e Rafa). No entanto, Babu, Rafa e o mais votado participam da prova bate e volta.

A indicação de Prior ainda é um mistério. O brother oscila entre colocar Gizelly, Pyong, Daniel e até outros brothers na berlinda. Do lado, Babu aconselha que o novo líder indique Marcela ou Daniel. De toda forma, o arquiteto diz que só terá uma decisão definitiva de acordo com o resultado da Prova do Anjo.

Fogo no parquinho

Mas além dos poderes de voto e das mordomias de líder, Prior tem uma grande responsabilidade em mãos: a divisão da casa. Antes da prova, por sinal, o brother já havia alertado que, ganhando o líder, deixaria o resto da casa na xepa. E parece que a opinião se manteve.

Assim que a prova acabou, Felipe foi falar com Babu e, após a comemoração, relembrou ao amigo o plano de não distribuir as pulseiras do grupo VIP para os outros brothers. "Vai ficar todo mundo na xepa", declarou. Mesmo assim, o jovem quis saber a opinião de Babu. "Eu quero muito, mas se você falar que é melhor não, eu não faço", disse.

Babu disse que a atitude seria um "movimento revolucionário" e depois alertou o arquiteto para a possibilidade dos dois receberem o castigo do Monstro. "Não tem problema", garantiu Felipe. Ele ainda afirmou que gostaria e adicionou: "Quero ver quem vai ter coragem". Babu concordou com o plano, mas fez um último alerta ao brother: "Você está preparado para o que vai ser depois?".

Monstro 'Iarnuou'

O Monstro, aliás, vai ser retrô mais uma vez. Até porque quem não lembra do clássico "Iarnuou, iarni silver, iarnuou cecimaraque solesta silver..."? Pois bem, o castigo desta semana vai reviver a prova da gaiola do 'BBB 4', em que a ex-participante Solange preparou uma versão bem particular da música "We Are The World", de Michael Jackson e Lionel Richie.

Os participantes escolhidos pelo anjo vão vestir um figurino semelhante ao que Solange usava no dia da prova de resistência, com uma peça representando uma gaiola por cima. Quando a música tocar, os brothers deverão se posicionar ao lado de outra gaiola, localizada no jardim da casa.