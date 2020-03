Coronavírus deixa 'Domingão' e paredão do 'BBB' sem plateia

A chegada do coronavírus no cenário está fazendo com que as emissoras de TVmodifiquem a política a participação de plateias em seus programas. A Rede Globo enviou um comunicado avisando que a avaliação já chegou também na presença de figuração em suas atrações, e que no paredão do 'Big Brother Brasil' desta terça-feira, não haverá plateia. O diretor da atração, Boninho, já havia adiantado o assunto respondendo a um usuário do Twitter.



O 'BBB' não é o único programa a ser afetado na TV Globo. O 'Domingão do Faustão' irá ao ar sem plateia neste domingo. O 'Encontro com Fátima Bernardes' teve plateia reduzida à metade na quinta-feira. "Se vocês observarem a nossa plateia hoje tá com o número menor de visitantes. A gente normalmente tem 120 pessoas, hoje esse número foi reduzido à metade. A nossa torcida é para que logo todos os nossos lugares estejam ocupados", afirmou Fátima.



Em nota, a emissora informou: "Como forma de prevenção ao Coronavírus (Covid-19), para garantir a segurança do público e dos funcionários, estamos avaliando o modelo e a própria participação de plateia e de figuração em nossos programas".



No SBT, a participação das pessoas nos programas de auditório continuam. No entanto, a emissora informou que desaconselha a participação de pessoas acima de 65 anos.



"Por serem os mais vulneráveis às consequências do vírus, desaconselhamos aqueles com idade acima de 65 anos a participarem dos programas de auditório por ficarem expostos a ambientes confinados e com a presença de diversas pessoas", diz a nota.



O SBT também negou que Silvio Santos vai adiar sua estadia nos Estados Unidos devido o coronavírus. "É mentira. O Silvio está de férias e seguindo seu cronograma normal. As férias dele devem acabar em abril", disse a assessoria.



Já a Record TV não tem gravações com plateia nesta semana. As gravações já ocorreram, conforme a programação da emissora. Mas ainda não há nenhuma definição pra semana que vem. A Rede Aparecida anunciou em nota que também irá passar a fazer seus programas sem plateia.