Coronavírus: Autor de 'Game of Thrones' aproveita quarentena para escrever sequência

Estados Unidos - Em quarentena nos Estados Unidos por causa do coronavírus, George R.R. Martin, autor de "Crônicas do Gelo e Fogo" que foi adaptado para o premiado programa de TV "Game of Thrones", aproveita o tempo para escrever o sexto livro da série. Em uma postagem no blog particular, ele tranquilizou os fãs preocupados com a pandemia.



"Eu sei que estou no grupo de risco, dada minha idade e condição física. Mas me sinto bem e estamos tomando todas as precauções. Estou partindo para um local isolado, acompanhado apenas por uma pessoa de minha equipe, e não sairei para ir para a cidade ou ver alguém. Na verdade, estou passando mais tempo em Westeros do que no mundo real, escrevendo todos os dias. As coisas estão sombrias nos Sete Reinos, mas talvez não tão sombrias quanto elas devem ficar na vida real", escreveu o autor, que mora Santa Fé, no Novo México.



Antes de conquistar o mundo com "Game of Thrones", os livros de Martin com a história de Jon Snow e Daenerys Targaryen já faziam sucesso, apesar de ainda não terem um final como na série de TV. O primeiro livro da saga ("Guerra dos Tronos") foi lançado em 1996 e o quinto ("A dança dos dragões"), em 2011.



Desde então, os fãs esperam ansiosos pela continuação ("Os Ventos de Inverno"), mas ficaram frustrados com a demora para o lançamento, que continua sem previsão.