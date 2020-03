Luana Piovani diz que é 'mãe e pai' dos filhos; Pedro Scooby rebate: 'Por que esse show?'

Rio - Luana Piovani tem se divertido com os filtros do Instagram nesse tempo de quarentena por causa do coronavírus. A atriz, que mora em Portugal com os filhos, acabou mandando uma indireta para o ex-marido, o sufista Pedro Scooby, ao brincar com um filtro de Dia dos Pais. "Eu até que mereço esse posto porque eu também sou màe e também sou pai", disse a atriz.

Horas depois, Pedro Scooby postou vídeos respondendo as indiretas de Luana Piovani. "Oi, Luana, tudo bem? Você mandou mensagem pela internet, então vim te responder. Hoje é Dia dos Pais em Portugal e você deu exemplo seu e meu, do meu pai e do seu. Luana, deixa eu explicar uma coisa: meu pai foi embora quando eu tinha 15 anos e seu pai te abandonou quando você era criança, ainda. Você teve um padrasto, nem isso eu tive. Fui feito por si só, me criei na rua, corri atrás e tudo que conquistei foi graças a mim", disse o surfista.

Pedro Scooby - Thiago Duran e Waldemir Filetti/Divulgação

"Você teve um padrasto maravilhoso que se tornou seu pai, o Valter. Deixa eu te falar uma coisa: não sei se você lembra, mas ano passado eu fui todos os meses pra Portugal ver meus filhos. Coisa que mais gastei ano passado. Vou todos os meses. Pergunta pra sua amiga sua, que tem pais que moram em países diferentes se fazem o mesmo", continuou o surfista.

Pedro Scooby ainda disse que Luana Piovani "faz show" todo ano, sempre que ele está com uma namorada nova. "Este ano, eu passei janeiro aí e boa parte de fevereiro. Eu estava de passagem comprada pra trazer as crianças pro Brasil, pra passarem 15 dias no Brasil. Então, por que fazer esse show?! Você fez isso ano passado inteiro: sempre que eu estava ao lado de uma mulher, acabava te incomodando e você vinha me agredindo".

"Mas tudo bem. Diferente de você, passei esses dias sem poder ver as crianças tentando arrumar uma solução pra melhorar a vida das pessoas que estão sofrendo por causa do coronavírus. Pessoas que não tem o que comer, ou que estão com uma necessidade básica em falta, morador de rua que não tem o que comer. Estou buscando uma solução junto com o pessoal do Corrente pelo Bem. Valeu? Beijos", finalizou o surfista.

Anteriormente, Luana Piovani já tinha dito que Pedro Scooby é um "pai que visita". "Ele perdeu essa liberdade que eu tinha dado pra ele de ir e vir em nossa família. Agora ele liga e pede e tem que aguentar as prioridades na vida das crianças. Pai que visita. Porque eu vivi isso, acho que foi mole que meu pai deu. Ele viveu isso e sempre diz que foi o mole que o pai dele deu e ainda dá. E ele está repetindo a história. Mole do ano é isso, a gente não evoluir e repetir a história, repetir os erros", disse na ocasião.

Com o barraco virtual, os nomes de Luana Piovani e Pedro Scooby estão entre os tópicos mais comentados do Twitter na manhã desta sexta-feira.