Primeira fase de 'Amor de Mãe' termina hoje com Thelma como vilã

Rio - Por conta da paralisação das gravações das novelas, a primeira fase de 'Amor de Mãe', trama das 21h da Globo, termina hoje. Apesar da pausa forçada, a expectativa do público para conhecer o desfecho da história das três mães continua grande. Regina Casé, que vive a matriarca Lurdes, faz um balanço do trabalho feito até aqui. "Logo que me apresentaram a Lurdes, eu vi que ela era uma personagem incrível. Mas não imaginava que ia chegar tão longe o nível de empatia, de carinho e de amor por ela. Acredito que a Lurdes quebrou barreiras e chegou em todos os corações. É uma felicidade imensa ser um instrumento de amor em tempos tão difíceis", destaca a atriz, que anseia pela cena em que sua personagem descobre quem é seu filho. "Eu não posso nem imaginar... Eu já acordei à noite várias vezes apavorada pensando nisso. Não há grito, choro, que eu faça que seja do tamanho que eu espero e que todo mundo espera. Eu tenho medo desse momento também porque a Lurdes gosta tanto da Thelma. Fico só imaginando como será…", conta a atriz, já prevendo um embate entre as duas mães. Já Thelma, a nova vilã do pedaço, tem vivido momentos de tensão nessa reta final. "Ela está completamente surpreendida, por nunca achar que seu grande segredo estaria tão próximo de ser descoberto. Toda a posse que ela tem pelo filho acaba crescendo pelo pavor de ele descobrir sua mãe biológica. Mas ela é capaz de eliminar tudo e todos que possam saber demais de seus segredos em relação ao filho", explica Adriana Esteves, que garante que a pausa vai deixar um gostinho de quero mais nos telespectadores. "Tenho certeza de que o público ficará mais na expectativa do que nunca. Isso será uma novidade na história das telenovelas. E o desfecho da trama na segunda fase será melhor ainda", promete. Taís Araújo, por sua vez, elogia o crescimento de sua personagem. "Acredito que o mais importante na trajetória da Vitória até o momento é a reconstrução dos valores dela. A coragem de reconhecer, assumir seus erros e partir para uma nova vida", conta a atriz, que também garante um retorno em grande estilo. "A próxima fase virá cheia de gás. A decisão da parada foi muito acertada, mas já estamos com saudade. Então, tenho certeza de que vamos voltar com mais gás ainda".



Descontrolada, Thelma mata Rita

O grande destaque para esse final ainda é o esforço de Thelma em esconder que Danilo (Chay Suede) é Domênico, o filho de Lurdes. Mas Rita (Mariana Nunes) entra em seu caminho. A mãe biológica de Camila (Jéssica Ellen) é assassinada por Thelma após entender o que aconteceu no passado. Depois de um embate, a dona de restaurante atropela Rita.

Intérprete de Rita, Mariana Nunes diz que a atitude de Thelma não chega a fazer dela uma vilã. "Mas, com certeza, esse assassinato mostra que ela é absolutamente capaz de tudo e que oferece sérios riscos para alguns personagens da trama", diz a atriz, que garante que a pausa na novela ainda vai ajudar a aguçar a curiosidade do público sobre esse crime.

"Acho que foi um momento muito propício para interromper a novela, pois aponta para a falta de limites da Thelma: o que mais ela será capaz de fazer para manter esse segredo?", especula Mariana.

Nascimento da vilã

Autora e criadora da novela, Manuela Dias explica que a jornada de Thelma é uma quebra de expectativa em relação a outras tramas. "Normalmente, vemos uma vilã durante toda a novela e no final ela se humaniza. Com Thelma estamos vendo o nascimento da vilã. A trajetória dela a está empurrando para um precipício que ela, apesar de ver se aproximar, não consegue evitar", destaca, dizendo que gosta do efeito que a personagem está causando no público. "A Thelma é uma vilã sonsa, amável, quietinha... Isso faz com que as pessoas tenham ainda mais ódio dela".

Sem querer dar spoiler sobre o futuro das protagonistas e suas famílias, Manuela apenas adianta que é possível que, depois de toda essa reviravolta, Thelma possa ter algum tipo de salvação. "Acho que terá ao menos uma redenção, mas isso é segredo", brinca.

