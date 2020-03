Stênio Garcia foge do desemprego com ajuda de Gloria Perez

Rio - 'Carga Pesada', 'Selva de Pedra', 'Que Rei Sou Eu?', 'O Rei do Gado' e muitos outros sucessos fazem parte da trajetória de Stênio Garcia. A fama e o prestígio, no entanto, não foram suficientes para proteger o ator de 87 anos do medo de ficar desempregado. A situação, revertida há poucos dias após um convite de Gloria Perez para atuar em um projeto no ano que vem, só não foi pior porque Stênio decidiu se manifestar nas redes sociais.

Pelo Instagram, o ator fez um apelo e pediu por trabalho. "Eu tive o aviso, após uma reunião em que foi me dado um prazo até o dia 30 de março para ser escalado ou reservado para uma obra ainda em 2020. Caso um autor escrevesse um personagem para mim, meu contrato continuaria. Eu continuaria na Globo, mas precisava ser reservado por um autor ou diretor", conta Stênio, que tomou essa decisão de se expor por não ver muitas alternativas.

"Eu precisava sair em campo para conversar com os diretores e pegar o contato dos autores e marcar um encontro. Mas devido à pandemia do Covid-19, eu, como cidadão brasileiro e do mundo, estou em quarentena e, devido à minha reclusão, queria fazer chegar aos autores e diretores que precisava ser escalado ou reservado", explica.

Alívio

Além do final feliz e da reserva para Gloria Perez, Stênio destaca o carinho que recebeu do público após esse momento difícil. "Eu fico muito emocionado e grato de saber que meu trabalho durante esses anos não me deu apenas fãs e, sim, amigos que estão lutando por mim. Isso me fez e me faz chorar de gratidão", revela o eterno Bino, de 'Carga Pesada'.

Outras propostas

E se ele tem alguma preferência? Nada disso! Stênio quer é trabalhar. "Sou um ator que amo o meu ofício. Atuar é o que amo fazer, seja novela, minissérie ou seriado. Como estou sem uma novela desde o fim de 'Salve Jorge', em 2013, gostaria de uma novela para estar mais próximo dos meus fãs e amigos", comenta.

Apesar do aperto passado com a Globo, o ator é certeiro ao dizer que não houve nenhuma iniciativa própria de deixar a emissora. "Nesses 70 anos de profissão, coloquei a minha ética acima de tudo. Estou vinculado à TV Globo há 46 anos com exclusividade e por isso nunca atendi a telefonemas para ouvir propostas", garante ele. "Sempre pedia para avisar que sou um ator contratado da Rede Globo de Televisão com exclusividade. Essa possibilidade só existe quando uma pessoa se desliga de uma empresa, e eu ainda estou na TV Globo", argumenta.