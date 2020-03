'Soltos em Floripa': Amazon Prime Video disponibiliza 1º episódio de novo reality show

Rio - O Amazon Prime Video disponibilizou gratuitamente o primeiro episódio de Soltos em Floripa, novo reality show e segunda série brasileira Original Amazon. Para quem não é assinante, basta criar uma conta Amazon, sem necessidade de assinatura do pacote Prime, nem inclusão de dados de cartão de crédito, para ter acesso ao conteúdo.



"Soltos em Floripa" reúne oito jovens carismáticos vindos de diferentes lugares do Brasil em uma casa de praia exuberante em Florianópolis, onde juntos embarcam em uma jornada repleta de festas, brigas, dramas, diversão e relacionamentos. Beatriz Garcia, Thais Pereira, Taynara Nunes, João Mercuri, Murilo Dias, Luan Cavati, Nathalia Gomes e Ramon Bernardes, além de terem o público acompanhando suas aventuras em Floripa, também contarão com os comentários de seis celebridades, que participaram dos episódios bônus "Soltos em Floripa: A Resenha".



A série tem oito episódios com uma hora de duração cada. Além dos episódios inéditos semanais, será lançado toda terça-feira um episódio bônus chamado Soltos em Floripa: A Resenha - que mostrará as reações das celebridades aos eventos da casa com imagens do que elas estão assistindo. A cantora e drag queen Pabllo Vittar, o ator Felipe Titto, o cantor sertanejo Mariano, a cantora e compositora carioca MC Carol, e os influenciadores digitais John Drops e Bianca Andrade são as estrelas de Soltos em Floripa: A Resenha.



Os clientes poderão aproveitar os episódios semanais e os bônus, a qualquer hora e em qualquer lugar, por meio do aplicativo Prime Video ou em www.PrimeVideo.com. Soltos em Floripa será lançada globalmente para mais de 200 países e territórios em julho.