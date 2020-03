Fundição Progresso leva conteúdo especial para canal no YouTube

Canais de TV, casas de show e artistas têm pensado em soluções para manter o público ligado em meio ao isolamento social causado pelo novo coronavírus. Desta vez, a Fundição Progresso, tradicional casa de shows na Lapa, monta no YouTube um conteúdo especial com imagens de acervo, como shows, entrevistas e outras atividades de quem já passou pelo local. O projeto se chama 'Fundição em Casa' e conta com uma lista recheada de convidados. Os próximos lançamentos vão ser de vídeos com Filipe Ret, Djonga, Liniker e os Caramellows, Luedji Luna, Baleia e Gal Costa, entre outros.

Para a alegria do público ainda vai ter Lulu Santos sendo pedido em casamento em pleno show, a passagem de Alcione pela casa, a apresentação do Baiana System e uma troca de ideia com Pitty, Maria Rita, Jorge Aragão e Alceu Valença.

POR ASSUNTOS

Tudo isso será dividido em categorias preparadas pelo Centro Cultural: 'Todas as Tribos', 'Resenha' e 'Fundição Camarim'. Além delas, vão estar disponíveis aos espectadores entrevistas com os fãs dos artistas, bastidores de cada show, palestras com especialistas em meio ambiente e vídeos do Concurso de Marchinhas.

Antes da pandemia de Covid-19, o canal da Fundição Progresso no YouTube já havia disponibilizado imagens do show de Rubel, episódios do 'Fundição Resenha' com Alcione, Armadinho e Onze 20, entre outros; e edições do 'Todas as Tribos' em dias de show de Anavitória, Monobloco e Chá da Alice com Pabllo Vittar e Ludmilla.