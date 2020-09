Ludmilla revela que terminou casamento 'por algumas horas'

Rio - Ludmilla contou no Instagram que terminou seu casamento com a dançarina Brunna Gonçalves "por algumas horas". "Terminei com a Brunna por algumas horas. Acho que foi por uma hora. Fiz um drama falando que terminei com ela. Fiz uma música", disse Ludmilla no Stories.

Galeria de Fotos Ludmilla beija Brunna Gonalves no palco do GRLS, em São Paulo Leo Franco/AgNews Ludmilla e Brunna Gonçalves posam abraçadas Reprodução Internet Ludmilla e Brunna Gonçalves no Baile da Vogue 2020 Reprodução de internet Brunna Gonçalves e Ludmilla posam em clima de romance em hotel Reprodução de internet Brunna Gonçalves e Ludmilla Reprodução de internet Ludmilla e Brunna Gonçalves Reprodução Instagram Ludmilla e namorada Reprodução/Instagram @ludmilla Ludmilla e a namorada, Brunna Gonçalves Ag. News Ludmilla e a mulher, Brunna Gonçalves Ag. News

No vídeo, Ludmilla mostra um trecho da música e pergunta se Brunna gostou. "Não acho graça, não. Não acho graça mesmo", respondeu a mulher de Ludmilla.

"Troquei o nome porque Maria é mais comercial", disse Ludmilla, que antes havia colocado "Bruninha" na letra da música.