Marcos Oliveira, o eterno Beiçola, passa por cateterismo e recebe alta

Rio - Conhecido pelo papel de Beiçola em “Grande Família”, da TV Globo, o ator Marcos Oliveira recebeu alta hospitalar neste sábado (5). No início da semana, ele foi internado após sofrer um infarto agudo do miocárdio e passou por um cateterismo na sexta-feira.

De acordo com a direção do IECAC (Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro), onde estava internado, no Rio de Janeiro, o estado de saúde do ator é estável.

O ator foi internado após sofrer infarto agudo do miocárdio no dia 31 de agosto e foi hospitalizado, com quadro de saúde estável na Unidade de Pronto Atendimento de Botafogo, na Zona Sul.