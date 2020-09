Rio - Andressa Suíta, mulher do sertanejo Gusttavo Lima, mostrou suas curvas em uma foto publicada no Instagram neste domingo. Na imagem, a modelo aparece usando um maiô com estampa animal print durante um passeio de lancha.

O clique rendeu vários elogios. "Não aguento tanta beleza", disse uma seguidora. "Deusa", comentou outra pessoa. "Um mulherão desses", disse um fã.