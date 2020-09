'The Voice Kids' está de volta e internautas se emocionam

Depois de seis meses, ele voltou, agora para ficar! Neste domingo (13), depois de de ser suspenso por causa da pandemia do novo coronavírus, "The Voice Kids" voltou a ser exibido nas tardes da Globo -- para a alegria dos internautas.



O primeiro episódio desta segunda parte do reality musical exibiu os melhores momentos da quinta temporada do programa até agora. E a web agradeceu, já que, depois de seis meses, os internautas não se lembravam de muita coisa. "Ainda bem que eles tão passando um resumindo de antes porque senão eu ia estar só o meme da Nazaré", disse uma.





Mas não demorou quase nada para que os telespectadores lembrassem por que o programa é um sucesso. "Reassistindo as apresentações como se fosse a primeira vez", comentou um usuário do Twitter, mostrando-se encantado.