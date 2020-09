Bianca Andrade exibe as curvas de lingerie após fazer drenagem

Rio - Usando apenas calcinha e sutiã, Bianca Andrade mostrou suas curvas no Stories, do Instagram, nesta segunda-feira. A empresária postou as imagens para mostrar o resultado de uma drenagem linfática. "Olha, Eli do céu, socorro", disse Bianca, fazendo referência a profissional que fez a massagem.

Recentemente, Bianca assumiu que vive um relacionamento com o youtuber Fred, do canal "Desimpedidos". A empresária postou várias fotos com o rapaz nas redes sociais. "Ah Fredolino, eu amei, tá? A gente é mó casalzão da hora não é de hoje e geral já sabe mesmo, então chega de tentar esconder esse trem que a gente tem, que é muito doido, mas é muito nós", escreveu.