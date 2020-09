Ex-garota de programa Dafne Anãzinha lança livro sobre sua história

Rio - A ex-garota de programa Lia Regina, mais conhecida como Dafne Anãzinha, lançou o livro "A Pequena Notável: Dafne Anãzinha" em formato digital. Na obra, ela dá detalhes de sua vida antes, durante e depois da prostituição. Daphne já não trabalha no ramo há quatro anos. Na época da fama, ela chegou a participar de programas como "Pânico", "The Noite" e "Programa do Ratinho".

Com apenas 1,30m de altura, Daphne sofreu bullying nos tempos do colégio e foi abusada sexualmente pelo pai. "Escrevi para as pessoas saberem um pouco da minha vida, do meu passado. Pode ajudar muita gente que sofre com preconceito, incentivar a superar algumas barreiras. Superar limites", disse a autora.

Antes de se tornar garota de programa, Daphne já havia se relacionado com 59 homens. Como prostituta, ela se relacionou com 639 pessoas, entre homens e mulheres. Na autobiografia, ela conta em detalhes como foram alguns desses casos e relata que a maior parte de seus parceiros tinha preconceito por ela ser anã.