Rodado em apenas 11 dias, suspense 'Até a Noite Terminar' tem previsão de estreia para novembro

Rio - Estrelado por Simone Soares e Milhem Cortaz, o suspense 'Até a Noite Terminar' acaba de ser filmado, em apenas 11 dias, e tem previsão de estreia para novembro. O longa, que tem como locação as cidades paulistas de Campos de Jordão e Taubaté, fala de amor, traição, abuso psicológico e feminicídio.

Além da rapidez nas gravações, o filme foi feito com baixo custo de produção, alta qualidade e grandes profissionais do audiovisual. O objetivo do longa é fortalecer o setor e manter a cultura brasileira viva mesmo em tempos de crise.

Produtora do filme, Simone Soares também é protagonista do longa. "Esta obra é muito especial para mim. Sou de Taubaté e tive a ideia de levar o filme para o Vale, porque meu sonho é que as pessoas valorizem nossa cultura. Monteiro Lobato, Mazzaropi, Cely Campelo, todos grandes nomes que são de Taubaté. Temos uma beleza natural incrível, clima perfeito. Produzimos um filme de grande qualidade, com grandes profissionais, com baixo custo, para estimular nosso cinema", diz a atriz.