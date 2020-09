Bruna Marquezine posa de maiô em meio a natureza

Rio - Bruna Marquezine postou no Instagram, na noite desta segunda-feira, algumas fotos em que aparece de maiô em meio a natureza. Nas imagens, a atriz aparece pegando sol em um local com árvores e riacho. Bruna não indicou a localização de onde estava e postou apenas o emoji de uma tartaruga na legenda das fotos.

A atriz recebeu vários elogios. "Perfeita", disse uma admiradora. "Os gnomos e fadas choram", disse outra pessoa. "Chocada com tamanha perfeição", comentou outra fã.

Bruna Marquezine não assume nenhum relacionamento desde que terminou com Neymar. A atriz contou, no entanto, no canal de Giovanna Ewbank, que pretende se casar e que não precisa ser necessariamente na igreja. Ela também revelou que o maior porre que já tomou na sua vida foi na Grécia.

"Foi feio, não foi bacana. Lá, você sai para almoçar e começa a beber no almoço, e daí vira uma festa no restaurante, e de repente você está em outra, e em outra... eu acordei de argola, com a bolsinha atravessada e de rasteirinha. Daí você tira o porre como é que foi", revelou.