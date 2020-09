Fotos de Fábio Assunção em baile de debutante bombam na Web

Rio - Uma adolescente postou, recentemente, uma foto antiga de Fábio Assunção como príncipe de um baile de debutante. A jovem em questão ficou surpresa ao descobrir que o ator foi o príncipe de sua mãe. "Cara, descobri hoje que o Fábio Assunção foi príncipe de debutante da minha mãe", escreveu a menina, identificada como Mary, no Twitter.

As imagens já tiveram mais de 245 mil curtidas e chegaram ao conhecimento do próprio Fábio, que mandou uma mensagem para Mary. "Mary!!!! Adorei!!! A gente precisa sonhar sempre!!! Pode ter certeza que, ainda por coisas diferentes, eu e sua mãe estávamos sonhando naquele dia!!! E pela foto, a alegria estava presente. Voei no tempo agora e continuo cheio de planos. Espero que sua mãe esteja bem!", escreveu o ator.

A menina e a mãe se emocionaram com o carinho do ator. "Gente, ele respondeu, meu Deus, tô chorando. Gente ele foi tão fofo, e vocês também tão sendo muito, minha mãe se emocionou com os comentários sobre o vestido, foi a minha vó que fez ele INTEIRO, hoje ela não está mais entre a gente então imaginem o quanto foi gratificante pra minha ver que estão reconhecendo isso", disse.