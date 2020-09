Mulher de Tiago Leifert exibe barrigão de gravidez

Rio - Daiana Garbin, mulher de Tiago Leifert, postou no Stories, do Instagram, uma foto em que mostra seu barrigão de gravidez. Ela está esperando o primeiro filho do casal e está no oitavo mês de gestação. O bebê é uma menina, que vai se chamar Lua.

"Vamos caminhar? 34 semanas", escreveu Daiana na legenda da imagem, em que aparece de máscara e top.

Recentemente, Daiana fez um post sobre ansiedade perante o nascimento da primeira filha. "Num instante acho que é medo do parto. No segundo seguinte acho que é medo de não saber cuidar. Depois acho que é medo de não saber ser uma boa mãe. Aí, penso que é medo do futuro. Medo de como o mundo estará nos próximos meses. Então, penso que é tudo isso junto e muito mais... e as lágrimas brotam dos olhos", escreveu.