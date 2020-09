Viviane Araújo se declara para o namorado: 'Amor da minha vida'

Rio - Viviane Araújo, de 45 anos, usou as redes sociais para parabenizar o namorado, Guilherme Militão, que faz aniversário nesta terça-feira. A atriz fez uma verdadeira declaração de amor no Instagram e postou várias fotos com o amado.

Galeria de Fotos Viviane Araújo se declara para o namorado, Guilherme Militão Reprodução Internet Viviane Araújo se declara para o namorado, Guilherme Militão Reprodução Internet Viviane Araújo se declara para o namorado, Guilherme Militão Reprodução Internet Viviane Araújo se declara para o namorado, Guilherme Militão Reprodução Internet Viviane Araújo se declara para o namorado, Guilherme Militão Reprodução Internet Viviane Araújo se declara para o namorado, Guilherme Militão Reprodução Internet Viviane Araújo se declara para o namorado, Guilherme Militão Reprodução Internet Viviane Araújo se declara para o namorado, Guilherme Militão Reprodução Internet Viviane Araújo se declara para o namorado, Guilherme Militão Reprodução Internet

"Feliz aniversário, meu amor! Você merece um mundo de coisas boas, meu amor, porque você é o que nele existe de melhor! Eu te amo por você ser exatamente do jeitinho que você é! Nosso encontro foi abençoado por Deus e você sabe disso. Obrigada por existir na minha vida e fazer dela minha razão de viver! Amor da minha vida te desejo toda felicidade do mundo e que você possa me dar o privilégio de compartilhar dessa felicidade com você hoje e sempre! Te amo, Guilherme", escreveu Viviane na legenda das fotos.

Viviane Araújo já faz planos de engravidar. Recentemente, ela visitou uma clínica de reprodução assistida para consultar tratamentos. "Eu pretendo engravidar sim, não no momento, porque assim que passar essa pandemia volto as gravações de Mal Secreto, nova série do GloboPlay. Fui e aproveitei para ver todas as possibilidade de tratamento", disse Vivi à revista "Quem".