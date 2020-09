Douglas Lemos faz sua primeira live nesta quinta-feira

Rio - Tipos cariocas, cenas cotidianas, a feira do bairro. Estas são as matérias-primas do cantor e compositor Douglas Lemos, que faz sua primeira live nesta quinta-feira (17/09), às 20h, no YouTube (youtube.com/douglaslemos).





Ingresso solidário: Acompanhado de seu violão, Douglas irá cantar um repertório autoral, que inclui parcerias com Moacyr Luz.Quando: Quinta-feira (17/09), às 20hOnde: www.youtube.com/douglaslemos Ingresso solidário: www.vaka.me/1340879