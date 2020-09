Índigos lança 'SINAPSE' com participação de Malu Magri, Andret Oliveira e Bratislava

Rio - Dando sequência aos trabalhos “Miragem” (2014) e “Espelho” (2016), a Índigos acaba de lançar “SINAPSE”. Composto por 8 faixas, projeto equilibra um clima introspectivo com o peso do rock. Para completar a base, Andret Oliveira, da Banda Eddie (PE), soma nos teclados e synths.Com quase 40 minutos de puro som autoral que mescla o rock alternativo atual, progressivo e sonoridades dos anos 60 a 80, álbum reflete sobre os diferentes sentimentos e ideias que passam em nossas mentes dentro de um único dia. Mais que um disco, SINAPSE é uma conversa com o ouvinte. Uma troca."Esse trabalho tem como característica a pouca edição. Não é super editado, cheio de efeitos para mascarar erros e defeitos. Queremos mostrar o que somos no nosso cotidiano, no nosso estúdio, no nosso show. Grande parte dos vocais não tem autotune, assim como não temos 10 guitarras processadas e baterias milimetricamente editadas para estar no grid. É orgânico, totalmente verdadeiro e é um disco que quando escutamos nos leva a viajar e nos tira da rotina pesada. Queremos que nossa música seja um meio para trocarmos, como uma conversa, um abraço. Você não está sozinho", ressaltam os integrantes Marcelo Escobar (voz e baixo elétrico), Beto Gebhard (voz, violão e guitarra) e Alberto Whyte (baterista).Entre as principais inspirações, nomes como Alice in Chains, Porcupine Tree, Placebo, Scalene e The Butterfly Effect.Disponível em todas as plataformas digitais, SINAPSE foi produzido por Beto Gebhard, masterizado por Andy Van Dette (Rush, Porcupine Tree) e mixado por Bernardo Goys, que recebeu total liberdade para trazer um ponto de vista diferente na sonoridade."Não queríamos um disco de rock pasteurizado, com um copia e cola do mercado. O Bernardo veio para somar nesse projeto, trazendo todo seu background na MPB. A gente adora alguns álbuns que ele fez, como o do Dani Black por exemplo."Para trazer ainda mais cor, Malu Magri doa um pouco de seu dom ao participar de “Peregrino”, e a banda Bratislava divide “Tempestade”, composta em parceria e gravada ao vivo no estúdio Jacarandá.Acompanhando o material, um videoclipe foi produzido para a também inédita "Palácio".Ouça: https://www.youtube.com/watch?v=Tv6O7vcvE2E