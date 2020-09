Após infarto, Maurício Manieri posta vídeo agradecendo aos fãs; assista

Após sofrer infarto, Maurício Manieri tranquilizou os fãs ao publicar uma vídeo em seu perfil do Instagram agradecendo pelo apoio. "Nesse período tão difícil da minha vida, as mensagens, as orações, os grupos de oração, estão ajudando muito na minha recuperação. Foi um milagre o que aconteceu", disse o cantor. O cantor de 50 anos sofreu um infarto nesta segunda-feira, 14.

Na publicação, a equipe de Maurício escreveu que ele "teve uma melhora significativa" e que ele pediu para gravar o vídeo para que cada um dos fãs estiveram que apoiaram no momento tão "difícil e delicado".

A mulher de Maurício, Iza Stein, chegou a postar nos Stories do instagram, nesta segunda, uma mensagem sobre "fé" acompanhada da música "Rara Calma", do Rosa de Sauron em parceria com Maurício Manieri.